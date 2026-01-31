Dès les premières utilisations, la Forerunner 265 se montre convaincante grâce à ses capteurs de suivi essentiels. Elle intègre un moniteur de fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et des outils d’analyse du niveau de stress, utiles aussi bien à l’entraînement qu’à la récupération. Chaque paragraphe de données vise à offrir une lecture claire de l’état de forme global.

Pensée pour un usage quotidien, la montre assure également le suivi des pas et des calories, ce qui la rend adaptée à un public adulte souhaitant garder un œil sur son activité globale, même en dehors des séances sportives.

Côté autonomie, la Forerunner 265 privilégie l’équilibre entre écran AMOLED et endurance, avec une durée de batterie adaptée à un usage sportif régulier, sans viser les records des modèles solaires de la marque. Un compromis assumé, cohérent avec son positionnement.