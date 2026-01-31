Pensée pour les coureurs et les sportifs réguliers, la Garmin Forerunner 265 combine un écran AMOLED, un suivi sportif avancé et des outils de santé précis. Bonne nouvelle : pendant les soldes d’hiver, son prix chute nettement grâce à une offre AliExpress expédiée depuis la France.
Affichée à 234,85 € au lieu de 318,41 €, la Garmin Forerunner 265 profite actuellement d’une remise intéressante dans le cadre des soldes d’hiver AliExpress. Cette baisse de prix est rendue possible grâce au code promo IFPMP2MJ, à appliquer directement lors de la commande.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 265 ?
- Un écran AMOLED lisible et moderne : une vraie évolution pour la gamme Forerunner.
- Des outils d’analyse sportive avancés : pensés pour progresser efficacement.
- Un suivi santé complet au quotidien : sommeil, stress et fréquence cardiaque.
Garmin Forerunner 265 : une montre AMOLED taillée pour le sport et le suivi santé
Positionnée comme une montre de sport polyvalente, la Garmin Forerunner 265 s’adresse avant tout aux coureurs, mais aussi aux sportifs multisports à la recherche d’un suivi fiable et lisible. Elle se distingue notamment par son écran AMOLED rond de 1,1 pouce, affichant une résolution de 360 x 360 pixels, qui améliore nettement le confort de lecture par rapport aux anciennes dalles transflectives.
Des fonctionnalités clés orientées performance et bien-être
Dès les premières utilisations, la Forerunner 265 se montre convaincante grâce à ses capteurs de suivi essentiels. Elle intègre un moniteur de fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et des outils d’analyse du niveau de stress, utiles aussi bien à l’entraînement qu’à la récupération. Chaque paragraphe de données vise à offrir une lecture claire de l’état de forme global.
Pensée pour un usage quotidien, la montre assure également le suivi des pas et des calories, ce qui la rend adaptée à un public adulte souhaitant garder un œil sur son activité globale, même en dehors des séances sportives.
Côté autonomie, la Forerunner 265 privilégie l’équilibre entre écran AMOLED et endurance, avec une durée de batterie adaptée à un usage sportif régulier, sans viser les records des modèles solaires de la marque. Un compromis assumé, cohérent avec son positionnement.
