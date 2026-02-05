La Redmi Watch 5 Lite s’adresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent suivre leur activité physique et leur santé sans investir dans une montre haut de gamme.

Selon les tests Clubic des montres connectées Xiaomi, la marque se distingue par un bon équilibre entre fonctionnalités, simplicité d’usage et prix contenu, un positionnement que ce modèle Lite illustre parfaitement.