La POCO Pad M1 mise sur une grande polyvalence au quotidien. Elle convient aussi bien au divertissement, avec un écran 2,5K confortable et des haut-parleurs Dolby Atmos pour profiter de films, séries ou jeux, qu’aux usages plus pratiques comme la navigation web, la gestion des emails, la prise de notes ou les visioconférences.

Sa batterie généreuse et son interface réactive permettent en outre de l’utiliser pendant de longues sessions sans dépendre constamment d’une prise de courant. Avec des caractéristiques proches des tablettes de milieu de gamme, elle propose ainsi une expérience complète à un tarif particulièrement attractif en promotion.

Proposée à environ 206 € seulement, la POCO Pad M1 256 Go s’impose comme l’un des meilleurs bons plans tablettes de ce début d’année 2026.