En cette période de promotions, une offre intéressante fait le buzz côté tablettes ce dimanche : la Xiaomi Poco Pad M1 8 Go/256 Go est disponible à 206 € seulement (au lieu d’environ 329 €) !
Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, il faudra appliquer le code WSFR20 ou FRWS20 sur AliExpress. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de profiter de ce bon plan pour Noël ou pour s’équiper d’une tablette polyvalente à prix réduit.
Une tablette Poco grand format au cœur de la promo
La tablette POCO Pad M1 se positionne comme une tablette grand écran bien équipée pour son prix :
Grand écran fluide et précis
- Écran IPS LCD de 12,1″ avec résolution 2,5K (2560×1600 pixels) pour des images nettes et détaillées.
Taux de rafraîchissement 120 Hz pour des animations fluides en navigation et en jeux.
- Certifiée pour le confort visuel (faible lumière bleue, réduction du scintillement).
Performances solides pour le quotidien
- Processeur Snapdragon 7s Gen 4 capable de gérer multitâche, streaming, navigation et jeux légers.
- 8 Go de RAM + 256 Go de stockage interne, extensible via microSD jusqu’à 2 To.
- Système Android 15 avec l’interface HyperOS 2 pour une expérience fluide et moderne.
Grande autonomie et recharge pratique
- Autonomie de la batterie massive avec 12 000 mAh pour tenir plusieurs jours en usage modéré.
- Recharge rapide 33 W, idéale avant une session vidéo ou une journée de travail/multimédia.
Pourquoi cette offre d'AliExpress mérite le détour
La POCO Pad M1 mise sur une grande polyvalence au quotidien. Elle convient aussi bien au divertissement, avec un écran 2,5K confortable et des haut-parleurs Dolby Atmos pour profiter de films, séries ou jeux, qu’aux usages plus pratiques comme la navigation web, la gestion des emails, la prise de notes ou les visioconférences.
Sa batterie généreuse et son interface réactive permettent en outre de l’utiliser pendant de longues sessions sans dépendre constamment d’une prise de courant. Avec des caractéristiques proches des tablettes de milieu de gamme, elle propose ainsi une expérience complète à un tarif particulièrement attractif en promotion.
Proposée à environ 206 € seulement, la POCO Pad M1 256 Go s’impose comme l’un des meilleurs bons plans tablettes de ce début d’année 2026.
