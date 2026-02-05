Les soldes viennent de se terminer mardi soir, mais les bonnes affaires continuent chez Boulanger. Ce jeudi, l’enseigne lance son opération Superstar, avec plusieurs smartphones stars proposés en packs à prix réduit.

La période post-soldes est souvent propice aux ajustements de prix, et Boulanger en profite pour mettre en avant ses références les plus populaires.
Cette sélection se concentre sur cinq smartphones récents, couvrant plusieurs gammes de prix.

On y retrouve des modèles premium, mais également des appareils plus accessibles. Particularité de l’opération Superstars : plusieurs offres prennent la forme de packs. Des écouteurs ou des montres connectées sont inclus sans surcoût apparent. Un bon moyen d’optimiser son budget sans attendre les prochaines grosses opérations commerciales.

Quels smartphones choisir selon vos usages ?

Le choix dépend avant tout de vos priorités et de votre budget.
Les packs proposés permettent aussi de s’équiper plus largement sans multiplier les achats.

Samsung Galaxy S25 Ultra : idéal pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme complet avec des écouteurs inclus.

Smartphone polyvalent avec haute capacité de stockage, idéal pour professionnels et amateurs de technologie
1199 € chez Boulanger
Les plus
  • Écran AMOLED 6.8 pouces pour une qualité d'image exceptionnelle
  • 256 Go de stockage interne
  • Buds3 inclus pour une expérience audio optimale
  • Autonomie longue durée avec batterie 5000 mAh
  • Appareil photo de 108 MP pour des clichés précis et nets
Les moins
  • Peut être volumineux pour une utilisation à une main
  • Interface utilisateur complexe pour débutants

Samsung Galaxy S25+ : un bon compromis entre performances, écran et autonomie, sans aller jusqu’au modèle Ultra.

Les plus
  • Écran immersif et protégé par Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
  • Design fin et robuste en Aluminium Armor
  • Appareil photo de pointe
  • Certifié IP68 pour une résistance à l'eau et à la poussière
  • Fonctionnalités avancées pour le bien-être et la sécurité des données
Les moins
  • Autonomie de batterie limitée à 4900 mAh pour une utilisation intensive
  • Fonctionnalités avancées requièrent l'écosystème Galaxy pour un usage optimal
  • Potentiel de surchauffe en cas d'utilisation prolongée sous forte charge

Samsung Galaxy A56 : pensé pour un usage quotidien polyvalent, avec une montre connectée pour le suivi sportif.

Un smartphone polyvalent idéal pour la productivité et le divertissement, avec des fonctionnalités avancées et une connectivité améliorée.
449 € chez Boulanger
Les plus
  • Écran AMOLED lumineux de 6,5 pouces
  • 128 Go de stockage interne
  • Autonomie solide avec batterie de 5000 mAh
  • Connectivité 5G rapide
  • Comprend le bracelet connecté Fit 3
Les moins
  • Absence de recharge sans fil
  • La qualité de l'appareil photo pourrait être améliorée

Xiaomi Redmi Note 15 : une option 5G équilibrée pour maîtriser son budget.
Honor Magic 8 Lite : adapté à ceux qui cherchent un smartphone moderne avec des écouteurs sans fil inclus.

Les plus
  • Appareil photo principal 108 MP
  • Écran AMOLED 6,77 pouces Full HD+
  • Processeur Snapdragon 6 Gen 3
  • Connectivité 5G rapide
  • Batterie 5520 mAh avec charge rapide 45 W
Les moins
  • Taille d'écran encombrante pour certains usages
  • Poids potentiellement élevé pour une utilisation à une main
  • Absence de zoom optique réel

Pourquoi ces offres Boulanger sont intéressantes en ce moment ?

Après la fin officielle des soldes, Boulanger ajuste ses prix via l’opération Superstar. Les remises sont appliquées sur des modèles récents et recherchés. Les packs permettent de réaliser une économie globale plus visible. C’est aussi un bon moment pour anticiper un renouvellement de smartphone. Les stocks sont encore disponibles, avec des délais de livraison standards.

