Les soldes viennent de se terminer mardi soir, mais les bonnes affaires continuent chez Boulanger. Ce jeudi, l’enseigne lance son opération Superstar, avec plusieurs smartphones stars proposés en packs à prix réduit.
La période post-soldes est souvent propice aux ajustements de prix, et Boulanger en profite pour mettre en avant ses références les plus populaires.
Cette sélection se concentre sur cinq smartphones récents, couvrant plusieurs gammes de prix.
On y retrouve des modèles premium, mais également des appareils plus accessibles. Particularité de l’opération Superstars : plusieurs offres prennent la forme de packs. Des écouteurs ou des montres connectées sont inclus sans surcoût apparent. Un bon moyen d’optimiser son budget sans attendre les prochaines grosses opérations commerciales.
Top 5 des smartphones en promotion chez Boulanger :
- Xiaomi Redmi Note 15 noir 256 Go 5G à 279,99 € au lieu de 299,99 €
- Samsung Galaxy S25+ gris 256 Go à 899 € au lieu de 1 169,99 €
- Samsung Galaxy A56 noir 128 Go avec montre Galaxy Fit 3 à 259,99 € au lieu de 449 €
- Samsung Galaxy S25 Ultra noir 256 Go avec Galaxy Buds 3 à 1 199 € au lieu de 1 569,99 €
- Honor Magic 8 Lite noir 256 Go avec Earbuds X8i à 299,99 € au lieu de 449,99 €
Quels smartphones choisir selon vos usages ?
Le choix dépend avant tout de vos priorités et de votre budget.
Les packs proposés permettent aussi de s’équiper plus largement sans multiplier les achats.
Samsung Galaxy S25 Ultra : idéal pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme complet avec des écouteurs inclus.
- Écran AMOLED 6.8 pouces pour une qualité d'image exceptionnelle
- 256 Go de stockage interne
- Buds3 inclus pour une expérience audio optimale
- Autonomie longue durée avec batterie 5000 mAh
- Appareil photo de 108 MP pour des clichés précis et nets
- Peut être volumineux pour une utilisation à une main
- Interface utilisateur complexe pour débutants
Samsung Galaxy S25+ : un bon compromis entre performances, écran et autonomie, sans aller jusqu’au modèle Ultra.
- Écran immersif et protégé par Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
- Design fin et robuste en Aluminium Armor
- Appareil photo de pointe
- Certifié IP68 pour une résistance à l'eau et à la poussière
- Fonctionnalités avancées pour le bien-être et la sécurité des données
- Autonomie de batterie limitée à 4900 mAh pour une utilisation intensive
- Fonctionnalités avancées requièrent l'écosystème Galaxy pour un usage optimal
- Potentiel de surchauffe en cas d'utilisation prolongée sous forte charge
Samsung Galaxy A56 : pensé pour un usage quotidien polyvalent, avec une montre connectée pour le suivi sportif.
- Écran AMOLED lumineux de 6,5 pouces
- 128 Go de stockage interne
- Autonomie solide avec batterie de 5000 mAh
- Connectivité 5G rapide
- Comprend le bracelet connecté Fit 3
- Absence de recharge sans fil
- La qualité de l'appareil photo pourrait être améliorée
Xiaomi Redmi Note 15 : une option 5G équilibrée pour maîtriser son budget.
Honor Magic 8 Lite : adapté à ceux qui cherchent un smartphone moderne avec des écouteurs sans fil inclus.
- Appareil photo principal 108 MP
- Écran AMOLED 6,77 pouces Full HD+
- Processeur Snapdragon 6 Gen 3
- Connectivité 5G rapide
- Batterie 5520 mAh avec charge rapide 45 W
- Taille d'écran encombrante pour certains usages
- Poids potentiellement élevé pour une utilisation à une main
- Absence de zoom optique réel
Pourquoi ces offres Boulanger sont intéressantes en ce moment ?
Après la fin officielle des soldes, Boulanger ajuste ses prix via l’opération Superstar. Les remises sont appliquées sur des modèles récents et recherchés. Les packs permettent de réaliser une économie globale plus visible. C’est aussi un bon moment pour anticiper un renouvellement de smartphone. Les stocks sont encore disponibles, avec des délais de livraison standards.
