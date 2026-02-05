La période post-soldes est souvent propice aux ajustements de prix, et Boulanger en profite pour mettre en avant ses références les plus populaires.

Cette sélection se concentre sur cinq smartphones récents, couvrant plusieurs gammes de prix.

On y retrouve des modèles premium, mais également des appareils plus accessibles. Particularité de l’opération Superstars : plusieurs offres prennent la forme de packs. Des écouteurs ou des montres connectées sont inclus sans surcoût apparent. Un bon moyen d’optimiser son budget sans attendre les prochaines grosses opérations commerciales.