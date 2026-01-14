L'écran OLED s'adapte rapidement à différents usages, que ce soit pour jouer en ligne, travailler sur des images ou regarder des vidéos. La luminosité élevée et la compatibilité avec les technologies de synchronisation d'image rendent l'utilisation fluide, même lors de sessions prolongées.

On note aussi que la régulation thermique intégrée protège la dalle contre les risques de marquage, un détail qui compte pour ceux qui laissent un écran allumé plusieurs heures. Certains diront que le passage à l'OLED apporte un vrai confort visuel, surtout quand la pièce est peu éclairée ou que l'on aime les jeux colorés.