La Samsung TV Neo QLED 75 pouces s'affiche aujourd'hui à 1 099 € au lieu de 1 248,00 € chez Amazon, soit une baisse de 12 % par rapport au prix moyen habituel. Il s'agit du prix le plus bas jamais vu pour ce téléviseur. Ce modèle se distingue par sa dalle Mini LED 4K et son processeur NQ4 AI Gen2.

Vous retrouvez ainsi une image détaillée sur tous vos contenus, même pour les soirées cinéma à la maison. Le système Dolby Atmos agit sur le son pour donner une sensation d'espace, tandis que l'interface Tizen simplifie l'accès à vos applications préférées. L'ensemble vise l'usage quotidien, que ce soit pour regarder un match, jouer ou retrouver une série en famille.