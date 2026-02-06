Affichée initialement à près de 70 €, cette troisième génération de Xiaomi TV Box S descend aujourd’hui à 43,55 €, soit un écart suffisant pour la repositionner face à des clés HDMI plus limitées.

À ce niveau de prix, elle devient une option crédible pour équiper une télévision secondaire, une chambre ou un vidéoprojecteur dédié au cinéma à domicile.

L’intérêt ne tient pas uniquement à la remise, mais au rapport entre prestations multimédia et coût réel. Pour les utilisateurs hésitant entre remplacement de matériel et mise à niveau logicielle, le compromis est ici évident.