À l’heure où remplacer un téléviseur représente un investissement conséquent, les boîtiers de streaming restent une alternative pragmatique. Proposée actuellement à 43,55 € au lieu de 69,99 €, la Xiaomi TV Box S 3e génération mérite un regard attentif pour moderniser une installation existante sans exploser le budget.
Derrière son format compact, la Xiaomi TV Box S 3e génération se présente comme une solution simple pour redonner vie à une TV ou à un vidéoprojecteur dépourvu de fonctions connectées récentes.
Positionnée sur l’entrée de gamme accessible, elle profite ici d’une réduction notable qui la rend particulièrement intéressante pour un usage home cinéma ou streaming quotidien. L’offre est à retrouver par exemple chez certains marchands en ligne spécialisés, où le tarif chute sous la barre des 45€.
Une baisse de prix qui change clairement la donne
Affichée initialement à près de 70 €, cette troisième génération de Xiaomi TV Box S descend aujourd’hui à 43,55 €, soit un écart suffisant pour la repositionner face à des clés HDMI plus limitées.
À ce niveau de prix, elle devient une option crédible pour équiper une télévision secondaire, une chambre ou un vidéoprojecteur dédié au cinéma à domicile.
L’intérêt ne tient pas uniquement à la remise, mais au rapport entre prestations multimédia et coût réel. Pour les utilisateurs hésitant entre remplacement de matériel et mise à niveau logicielle, le compromis est ici évident.
Une box pensée pour le streaming 4K et le home cinéma
Pensée pour les usages multimédias modernes, la Xiaomi TV Box S 3e génération mise sur la compatibilité 4K UHD avec HDR10+ et Dolby Vision, un point clé pour les téléviseurs et vidéoprojecteurs récents comme plus anciens. Elle prend également en charge Dolby Atmos et DTS:X, ce qui la rend pertinente pour une installation avec barre de son ou ampli home cinéma.
Sous Google TV, l’interface se montre plus lisible et personnalisée qu’Android TV classique, avec des recommandations centralisées et des profils utilisateurs. Dans nos différents tests Clubic autour des box Android et Google TV, cette approche logicielle s’est montrée plus cohérente pour un usage familial.
Face au marché, un positionnement clair mais assumé
La Xiaomi TV Box S 3e génération ne cherche pas à rivaliser avec des boîtiers premium plus coûteux, mais elle offre l’essentiel pour le streaming moderne. En revanche, elle fait l’impasse sur certaines options avancées comme l’Ethernet ou un stockage extensible plus généreux.
Ce qu’elle apporte concrètement au quotidien
Dans un salon, une chambre ou une salle dédiée, cette box s’adresse avant tout à ceux qui veulent accéder facilement aux plateformes de streaming actuelles.
Connectée en HDMI 2.1, elle suffit pour transformer un écran ancien en TV connectée fluide, sans changer l’ensemble de l’installation. Le processeur quad-core jusqu’à 2,5 GHz et les 2 Go de RAM assurent une navigation correcte, adaptée au streaming, à la VOD et au cast depuis un smartphone.
✅ Les points forts
- Compatibilité 4K UHD, HDR10+ et Dolby Vision appréciable à ce tarif
- Google TV plus moderne et intuitif qu’Android TV classique
- Prise en charge Dolby Atmos et DTS:X pour un usage home cinéma
- Format compact, silencieux et facile à installer
- Prix actuel très compétitif pour moderniser une TV ou un vidéoprojecteur
❌ Les points faibles
- 2 Go de RAM suffisants, mais sans marge pour un usage très intensif
- Un seul port USB 2.0, limitant les extensions
- Absence de port Ethernet pour les connexions filaires
- Stockage interne correct, mais non orienté vers de grosses bibliothèques locales
✅ Verdict de la rédaction :
Proposée à 43,55 €, la Xiaomi TV Box S 3e génération s’adresse clairement aux utilisateurs souhaitant connecter ou moderniser une ancienne TV ou un vidéoprojecteur, notamment pour un usage home cinéma à domicile. Elle conviendra parfaitement à ceux qui privilégient le streaming 4K, la compatibilité HDR et une interface Google TV simple, sans viser des usages avancés.
En revanche, les utilisateurs exigeants sur le multitâche ou le stockage local pourront rester sur leur faim. Pour tous les autres, cette offre constitue une solution rationnelle et économique pour prolonger la vie de leur équipement existant.
