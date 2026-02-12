Sécuriser son logement à petit prix, c’est possible. Ce détecteur de fumée connecté Zigbee signé HEIMAN tombe à seulement 17,50 € au lieu de 34 € sur AliExpress. Une solution certifiée et compatible maison connectée pour renforcer votre installation sans dépasser votre budget.
Protéger son logement ne devrait pas être un luxe. Actuellement proposé à 17,50 € au lieu de 34 €, le détecteur de fumée connecté HEIMAN Zigbee 3.0 s’affiche à moitié prix sur AliExpress, avec livraison gratuite à domicile. Une opportunité intéressante pour celles et ceux qui souhaitent intégrer la sécurité incendie à leur installation domotique sans exploser leur budget.
Le modèle est disponible via ce lien vers le détecteur de fumée connecté HEIMAN Zigbee en promotion sur AliExpress. Le prix est fixe, sans coupon ni code promo. Après ouverture du lien, il peut être nécessaire d’attendre quelques secondes pour voir apparaître le tarif promotionnel.
L'essentiel en bref :
- Compatibilité Zigbee 3.0 : intégration simple dans un écosystème domotique existant.
- Certifications TÜV et EN14604 : conformité aux normes européennes de sécurité.
- Autonomie annoncée jusqu’à 10 ans avec pile lithium CR123A.
Un détecteur de fumée Zigbee certifié EN14604 à prix réduit
Sécuriser son habitation passe aussi par des équipements fiables et certifiés. Ce détecteur HEIMAN s’appuie sur la technologie Zigbee 3.0 (2,4 GHz, HA1.2), ce qui lui permet de fonctionner avec de nombreuses passerelles domotiques compatibles (type box Zigbee, hubs multi-protocoles, etc.).
Son intérêt principal réside dans la remontée d’alertes en temps réel via votre système domotique. En cas de détection de fumée, vous pouvez recevoir une notification sur smartphone, en complément de l’alarme sonore intégrée. Un vrai plus pour les résidences secondaires ou les logements équipés d’un système de maison connectée.
Des caractéristiques techniques rassurantes
La fiabilité repose ici sur un capteur photoélectrique, réputé pour limiter les déclenchements intempestifs liés à la poussière ou à la vapeur. L’alarme intégrée dépasse 85 dB à 3 mètres, un niveau sonore conforme aux exigences standards pour garantir une alerte efficace.
Côté conception, le détecteur affiche plusieurs certifications : TÜV, EN14604, RoHS et REACH, gages de conformité aux normes européennes. Il a également reçu un Red Dot Award pour son design, ce qui se traduit par un format compact et discret.
L’alimentation repose sur une pile lithium CR123A (3 V), avec une consommation très faible :
- Courant de veille : < 10 µA
- Courant d’alarme : < 60 mA
L’autonomie annoncée peut atteindre jusqu’à 10 ans, selon l’usage et les conditions d’installation. Il fonctionne dans une plage de température de -10 °C à +50 °C, avec une humidité ambiante inférieure à 95 % HR.
Un bouton de test permet de vérifier le bon fonctionnement ou de réinitialiser l’appareil après déclenchement.
À qui s’adresse ce bon plan ?
Ce modèle convient particulièrement :
- Aux utilisateurs déjà équipés d’une passerelle Zigbee.
- Aux propriétaires souhaitant renforcer la sécurité d’un logement connecté.
- À ceux qui recherchent un détecteur certifié à prix contenu.
En revanche, il faut garder en tête qu’il nécessite un hub Zigbee compatible pour profiter des fonctions connectées. Sans passerelle, il fonctionnera uniquement comme alarme sonore autonome.
À 17,50 €, ce détecteur de fumée HEIMAN se positionne comme une solution accessible pour intégrer la sécurité incendie à votre installation domotique. Une façon pragmatique d’améliorer la protection de votre logement sans dépasser votre budget.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète