La fiabilité repose ici sur un capteur photoélectrique, réputé pour limiter les déclenchements intempestifs liés à la poussière ou à la vapeur. L’alarme intégrée dépasse 85 dB à 3 mètres, un niveau sonore conforme aux exigences standards pour garantir une alerte efficace.

Côté conception, le détecteur affiche plusieurs certifications : TÜV, EN14604, RoHS et REACH, gages de conformité aux normes européennes. Il a également reçu un Red Dot Award pour son design, ce qui se traduit par un format compact et discret.

L’alimentation repose sur une pile lithium CR123A (3 V), avec une consommation très faible :

Courant de veille : < 10 µA

< 10 µA Courant d’alarme : < 60 mA

L’autonomie annoncée peut atteindre jusqu’à 10 ans, selon l’usage et les conditions d’installation. Il fonctionne dans une plage de température de -10 °C à +50 °C, avec une humidité ambiante inférieure à 95 % HR.

Un bouton de test permet de vérifier le bon fonctionnement ou de réinitialiser l’appareil après déclenchement.