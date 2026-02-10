La partie photo repose sur un capteur principal de 108 MP, un argument fort sur le papier. En pratique, il se montre convaincant en bonne lumière, avec un bon niveau de détails pour cette gamme de prix. Les capteurs secondaires restent plus anecdotiques, mais suffisants pour un usage occasionnel.

L’un des vrais atouts de ce modèle reste son autonomie. Grâce à sa batterie de 5 500 mAh, le Redmi Note 14 4G tient facilement une journée et demie, voire deux jours selon l’usage. La charge rapide 33 W permet de récupérer rapidement de l’énergie, même si l’adaptateur secteur n’est pas inclus dans la boîte — un point à prendre en compte.

Enfin, la présence du NFC, du lecteur d’empreintes sous l’écran, du déverrouillage facial, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi et même d’une prise jack 3,5 mm renforce son positionnement pratique et accessible.