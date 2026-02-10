Proposer un smartphone bien équipé sans dépasser les 120€ devient rare en 2026. Avec cette promotion, le Xiaomi Redmi Note 14 4G NFC coche pourtant de nombreuses cases essentielles pour un usage quotidien équilibré.
Affiché actuellement à 113,78 € au lieu de 203 €, le Xiaomi Redmi Note 14 4G NFC profite d’une remise significative sur AliExpress. Une baisse de prix qui repositionne ce smartphone comme une option très sérieuse pour celles et ceux qui recherchent un appareil polyvalent, fiable et moderne à moindre coût.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 14 4G NFC ?
- Un écran AMOLED 120 Hz rarement proposé dans cette gamme de prix
- Une autonomie solide de 5 500 mAh, adaptée à un usage intensif
- La présence du NFC, indispensable pour le paiement mobile et les transports
Un smartphone Xiaomi équilibré et taillé pour le quotidien
Modèle bien installé dans la gamme Redmi, le Note 14 4G se distingue par une fiche technique cohérente et des choix orientés vers l’expérience utilisateur. Xiaomi poursuit ici sa stratégie : proposer l’essentiel, sans superflu coûteux.
Des caractéristiques solides pour un usage polyvalent
Dès la première prise en main, l’écran AMOLED de 6,67 pouces marque des points. Sa définition Full HD+ (2 400 × 1 080 pixels) et son taux de rafraîchissement de 120 Hz assurent une navigation fluide, confortable pour le streaming, les réseaux sociaux ou la lecture prolongée. À ce tarif, ce type de dalle reste encore peu courant.
Côté performances, le processeur MediaTek Helio G99-Ultra assure une expérience stable pour les tâches courantes : navigation web, applications, vidéo et multitâche modéré. Il ne vise pas les joueurs exigeants, mais convient parfaitement à un usage quotidien sans frustration.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED 6,67 pouces en 120 Hz, confortable et fluide au quotidien, rare à ce niveau de prix
- Très bonne autonomie grâce à la batterie de 5 500 mAh, adaptée à un usage intensif
- Capteur principal de 108 MP performant en bonne luminosité
- Présence du NFC, pratique pour le paiement sans contact et les transports
- Interface Xiaomi HyperOS fluide et bien optimisée
- Prise jack 3,5 mm et haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos
- Lecteur d’empreintes sous l’écran, appréciable sur un smartphone abordable
❌ Les limites
- Performances limitées pour le jeu exigeant, le Helio G99 restant orienté usage quotidien
- Capteurs photo secondaires peu exploitables, sans réel apport
- Pas de compatibilité 5G, uniquement 4G
- Adaptateur secteur non fourni, malgré la charge rapide 33 W
- Vidéo limitée, notamment en basse lumière
Verdict
La partie photo repose sur un capteur principal de 108 MP, un argument fort sur le papier. En pratique, il se montre convaincant en bonne lumière, avec un bon niveau de détails pour cette gamme de prix. Les capteurs secondaires restent plus anecdotiques, mais suffisants pour un usage occasionnel.
L’un des vrais atouts de ce modèle reste son autonomie. Grâce à sa batterie de 5 500 mAh, le Redmi Note 14 4G tient facilement une journée et demie, voire deux jours selon l’usage. La charge rapide 33 W permet de récupérer rapidement de l’énergie, même si l’adaptateur secteur n’est pas inclus dans la boîte — un point à prendre en compte.
Enfin, la présence du NFC, du lecteur d’empreintes sous l’écran, du déverrouillage facial, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi et même d’une prise jack 3,5 mm renforce son positionnement pratique et accessible.
