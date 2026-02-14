À l’heure où le télétravail et le gaming nomade se démocratisent, les écrans portables séduisent par leur polyvalence. Proposé à 43,99€ au lieu de 79,88€, ce modèle ANMITE 14" mérite-t-il votre attention ? Voici notre analyse pour savoir à qui cette offre peut réellement profiter.
Difficile d’ignorer une telle baisse de prix. L’écran portable ANMITE 14” passe ainsi sous la barre des 45€, un tarif rarement observé sur ce type de produit, surtout avec une dalle 1920 x 1200 et une luminosité annoncée à 400 nits.
Pensé pour servir de second écran pour PC, mais aussi pour accompagner une Xbox, une PS4/PS5 ou une Nintendo Switch, il peut constituer une solution abordable si vous cherchez à gagner en confort d’affichage sans investir dans un moniteur classique.
Pour consulter le détail de l’offre actuelle, vous pouvez jeter un œil à la page du marchand ici : voir le moniteur portable ANMITE 14” à 43,99 €.
Les meilleurs écrans portables en promo :
- Écran Portable Mat 15,6" Full HD IPS 1080P à 67,99€ au lieu de 79,99€
- Écran Portable Mat 18,5" 120Hz IPS Full HD à 149,99€ au lieu de 169,99€
- Écran Portable 15,6" FHD IPS à 94,99€ au lieu de 104,99€
Un écran 14” 16:10 pensé pour la mobilité et la polyvalence
Ce moniteur portable mise avant tout sur sa compacité. Avec une dalle de 14 pouces au format 16:10 (1 920 x 1 200 pixels), il offre un peu plus de hauteur d’affichage qu’un classique 16:9, un point appréciable en bureautique ou pour la navigation web. La couverture 100 % sRGB annoncée et la luminosité de 400 cd/m² visent à garantir des couleurs suffisamment fidèles et un affichage lisible, même dans un environnement lumineux.
La fréquence de 60 Hz le destine à un usage standard : travail, vidéo, console de salon. Pour les joueurs compétitifs en quête de haut taux de rafraîchissement, ce ne sera évidemment pas la solution idéale. En revanche, pour connecter une PS5, une Xbox ou une Switch en déplacement, le Mini HDMI intégré et le port USB-C simplifient l’installation. Deux haut-parleurs sont intégrés, ce qui évite l’ajout systématique d’enceintes externes pour un usage ponctuel.
Face aux autres écrans portables : un choix économique assumé
Sur un marché où certains écrans portables dépassent facilement les 150 €, voire 200 € pour des modèles premium, ce ANMITE joue clairement la carte du prix. Il n’offre pas de fréquence élevée, ni de fonctionnalités avancées comme une batterie intégrée ou une dalle OLED, mais il couvre l’essentiel pour étendre un affichage en mobilité.
Autrement dit, il s’adresse d’abord à celles et ceux qui cherchent une solution simple et économique, plus qu’un moniteur haut de gamme.
✅ Les points forts
- Prix très agressif à 43,99 €
- Format 16:10 en 1 920 x 1 200 pixels, confortable en bureautique
- Luminosité annoncée de 400 nits
- Connectique polyvalente (Mini HDMI + USB-C)
- Compatible PC et consoles
- Version tactile disponible selon modèle
❌ Les limites
- Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz
- Marque peu connue, peu de recul sur la durabilité
- Pas de fonctionnalités premium (batterie intégrée, HDR avancé, etc.)
- Fonction tactile dépendante de la connectique utilisée
Verdict de la rédaction :
À 43,99 €, cet écran portable ANMITE 14” représente une opportunité intéressante si vous cherchez un second affichage compact et abordable. Il conviendra particulièrement aux étudiants, aux télétravailleurs ponctuels ou aux joueurs souhaitant une solution nomade pour leurs consoles.
En revanche, si vous exigez une qualité d’image irréprochable pour de la création graphique ou un affichage très fluide pour le gaming compétitif, mieux vaut envisager un modèle plus ambitieux. Pour un usage simple, polyvalent et à petit budget, cette promotion mérite clairement votre attention — à condition de bien choisir la version (tactile ou non) adaptée à vos besoins.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète