Dans l’univers de la domotique, chaque euro compte lorsqu’il s’agit d’équiper toute une maison. Avec le SONOFF ZBMINIR2 affiché à 8,19 € au lieu de 13,16 €, c’est peut-être le moment d’automatiser vos interrupteurs sans alourdir la facture.
Installer de la domotique derrière un interrupteur existant n’a jamais été aussi accessible. Le SONOFF ZBMINIR2, micromodule Zigbee 3.0 ultra compact, passe à 8,19 € au lieu de 13,16 € sur AliExpress. Une offre qui peut intéresser celles et ceux qui souhaitent connecter un circuit d’éclairage classique sans remplacer tout l’appareillage mural. Pour vérifier le tarif actuel, vous pouvez consulter l’offre directement via ce lien vers la page AliExpress.
Un micromodule Zigbee à moins de 10 €, un levier intéressant pour équiper toute la maison
À ce niveau de prix, le ZBMINIR2 change la donne pour les projets domotiques à grande échelle. Plutôt que d’investir dans des ampoules connectées onéreuses, ce type de relais permet de rendre intelligent un circuit existant pour un coût unitaire très contenu.
L’intérêt est d’autant plus marqué si vous devez équiper plusieurs pièces : salon, chambres, couloirs… La différence entre 8,19 € et 13,16 € peut sembler modeste à l’unité, mais elle devient significative sur un lot. Reste à garder en tête qu’un hub Zigbee compatible est indispensable pour en profiter.
Un relais compact pour transformer vos interrupteurs existants
Conçu pour s’installer dans un boîtier de type EU, 86 ou 120, le SONOFF ZBMINIR2 mise avant tout sur sa compacité. Il accepte une charge maximale de 10 A et se connecte à un interrupteur externe classique, qu’il transforme en point de contrôle intelligent pilotable à distance via l’application eWeLink.
Son “mode détaché” est particulièrement intéressant : il permet de conserver une ampoule connectée alimentée même si l’interrupteur mural est éteint. Dans notre couverture régulière des solutions domotiques sur Clubic, ce type de fonction est souvent cité comme indispensable pour éviter les déconnexions frustrantes des ampoules intelligentes. Le module joue également le rôle de routeur Zigbee et peut contribuer à renforcer le maillage du réseau, avec une prise en charge annoncée jusqu’à 64 périphériques.
Une solution pensée pour les écosystèmes Zigbee ouverts
Le ZBMINIR2 repose sur le protocole standard Zigbee 3.0, ce qui facilite son intégration dans des environnements variés. Il est compatible avec les passerelles SONOFF (ZBBridge, ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost), mais aussi avec des hubs comme SmartThings ou certains modèles Echo compatibles Zigbee.
Il s’intègre également à des solutions open source comme Home Assistant ou Zigbee2MQTT, à condition d’utiliser un dongle adapté, ce qui en fait un choix cohérent pour les utilisateurs avancés… mais peut-être moins pertinent pour un débutant cherchant une installation totalement plug-and-play.
Ce qu’il faut savoir avant de l’installer
Adopter un micromodule demande un minimum d’anticipation. L’installation se fait derrière un interrupteur existant, ce qui suppose de disposer d’un espace suffisant dans le boîtier et de respecter les règles élémentaires de sécurité électrique.
Dans un usage réel, il sera surtout pertinent pour piloter un éclairage ou un petit circuit électrique, et non pour des appareils fortement consommateurs au-delà de 10 A.
✅ Les points forts
- Prix très accessible en promotion : idéal pour équiper plusieurs points lumineux sans exploser le budget.
- Format compact : compatible avec de nombreux boîtiers standards.
- Mode détaché pratique : évite la déconnexion des ampoules connectées.
- Rôle de routeur Zigbee : améliore la couverture du réseau maillé.
- Compatibilité étendue : hubs SONOFF, SmartThings, Home Assistant, Zigbee2MQTT.
❌ Les points faibles
- Hub Zigbee obligatoire : coût supplémentaire si vous n’êtes pas déjà équipé.
- Installation filaire : nécessite des connaissances de base en électricité.
- Limité à 10 A : inadapté aux charges plus lourdes.
- Pas une solution clé en main pour les utilisateurs totalement novices.
✅ Verdict de la rédaction :
À 8,19 €, le SONOFF ZBMINIR2 représente une porte d’entrée intéressante vers la domotique Zigbee, surtout si vous disposez déjà d’un hub compatible. Il s’adresse en priorité aux utilisateurs souhaitant moderniser un éclairage existant sans remplacer leurs interrupteurs, et aux adeptes de Home Assistant ou Zigbee2MQTT en quête d’un module abordable et flexible.
En revanche, si vous débutez totalement en maison connectée et ne possédez aucun écosystème Zigbee, l’investissement global (hub + modules) doit être évalué avec attention. Pour un projet structuré et évolutif, cette promotion constitue néanmoins une opportunité cohérente pour équiper votre installation à moindre coût.
