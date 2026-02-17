À ce niveau de prix, le ZBMINIR2 change la donne pour les projets domotiques à grande échelle. Plutôt que d’investir dans des ampoules connectées onéreuses, ce type de relais permet de rendre intelligent un circuit existant pour un coût unitaire très contenu.

L’intérêt est d’autant plus marqué si vous devez équiper plusieurs pièces : salon, chambres, couloirs… La différence entre 8,19 € et 13,16 € peut sembler modeste à l’unité, mais elle devient significative sur un lot. Reste à garder en tête qu’un hub Zigbee compatible est indispensable pour en profiter.