La JBL Flip 7 est une enceinte Bluetooth portable cylindrique qui s’est rapidement imposée comme une référence dans sa catégorie depuis sa sortie au printemps 2025, avec un prix conseillé de 149,99 €. Elle s’adresse aux profils nomades, sportifs et festifs qui veulent embarquer de la musique partout sans se soucier de la météo, des chocs ni de la poussière.

Grâce à un code promo IFPVGW5Z, elle passe à 84,63 € contre 112,00 € affichés, ce qui en fait l’une des offres les plus intéressantes du moment sur cette référence. Pour profiter directement de ce tarif, vous pouvez consulter l’offre sur Amazon avec le code promo dédié.