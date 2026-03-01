Le Choice Day AliExpress démarre ce 1er mars 2026, et la caméra 360° Insta360 X5 en profite pour chuter à 360,41 € grâce au code promo SSFR40. Un tarif qui mérite qu’on s’y arrête sérieusement.
Lancée au printemps 2025 à 589,99 €, l’Insta360 X5 s’est rapidement imposée comme la référence absolue des caméras 360° grand public, dopée à la 8K, à l’intelligence artificielle et à une étanchéité renforcée. Elle s’adresse aussi bien aux sportifs qui veulent capturer leurs aventures en immersion totale qu’aux créateurs de contenu en quête d’un outil polyvalent, capable de livrer des images impeccables même en basse lumière.
À 360,41 €, le rapport valeur/prix atteint un niveau difficile à ignorer : nous avons déjà salué cette caméra lors de précédents bons plans comme « la meilleure caméra 360° du moment ».
Profitez de l’offre sur AliExpress avec le code SSFR40 avant la fin de l’événement.
40 € de remise sur la caméra 360° la plus complète du marché
L’Insta360 X5 est affichée à 400,41 € sur AliExpress, et le code promo SSFR40 ramène la facture à 360,41 €, soit 40 € d’économie nette. Cette caméra avait déjà touché les 399 € lors du Single Day sur AliExpress, ce qui en fait l’un des tarifs plancher jamais observés sur ce modèle depuis son lancement. Le Choice Day, qui démarre ce 1er mars, constitue l’une des rares fenêtres promotionnelles sérieuses du calendrier AliExpress pour les produits tech premium.
8K, capteurs 1/1,28 pouce, 185 minutes d’autonomie : une fiche technique de référence
Ce qui distingue immédiatement la X5 de toutes ses concurrentes, c’est la taille de ses capteurs. Ses deux capteurs CMOS de 1/1,28 pouce représentent 144% de surface en plus par rapport à la X4, avec à la clé une basse lumière nettement améliorée et une plage dynamique élargie à environ 13,5 stops.
Elle filme en 8K à 30 ips, 5,7K à 60 ips en Active HDR, et dispose d’un mode PureVideo IA (inédit sur la gamme X) qui réduit le bruit en temps réel, même de nuit. L’autonomie grimpe à 185 minutes en 5,7K à 24 ips, soit +54% par rapport à la génération précédente, et l’étanchéité atteint 15 mètres sans boîtier additionnel.
Face à la DJI Osmo 360, la X5 reste en tête sur l’essentiel
L’arrivée de la DJI Osmo 360 fin 2025 a animé la concurrence dans le segment des caméras 360° premium, mais l’Insta360 X5 conserve des avantages concrets : interface plus fluide, objectifs remplaçables par l’utilisateur et écosystème d’accessoires bien plus riche.
À 360,41 €, elle se retrouve dans une catégorie de prix que la DJI Osmo 360 ne peut pas égaler, ce qui en fait l’option la plus accessible pour quiconque cherche le meilleur de la 360° sans concession majeure.
Ce que vous gagnez, ce à quoi vous renoncez
À moins de 365 €, vous mettez la main sur une caméra que la rédaction la qualifie de « meilleure caméra 360° du moment » depuis son lancement. Les compromis existent néanmoins, et ils méritent d’être connus avant de valider votre achat.
✅ Les points forts
- Double capteur 1/1,28 pouce : basse lumière et dynamique sans égal dans la catégorie
- Vidéo 8K à 30 ips, 5,7K Active HDR à 60 ips, mode PureVideo IA inédit sur la gamme
- Autonomie de 185 minutes en 5,7K : record absolu pour une caméra 360°
- Étanchéité IP68 jusqu’à 15 mètres sans boîtier supplémentaire
- Objectifs robustes et remplaçables par l’utilisateur en cas de rayure ou de choc
- Stabilisation FlowState 6 axes avec verrouillage de l’horizon à 360°
- Quatre microphones avec pare-vent physique intégré, audio nettement amélioré par rapport à la X4
- Photos 72 Mpx en mode PureShot avec réduction de bruit par IA
❌ Les points faibles
- Chargeur non fourni dans la boîte, à prévoir séparément
- Perche à selfie invisible vendue à part, indispensable pour tirer le meilleur parti du format 360°
- Fichiers 8K très lourds en post-production, qui nécessitent un ordinateur récent et puissant
- Légèrement plus volumineuse qu’une caméra d’action traditionnelle, moins discrète en poche
- Stockage microSD non inclus, UHS-I V30 minimum requis pour la 8K
✅ Verdict de la rédaction :
À 360,41 €, l’Insta360 X5 est une opportunité concrète pour qui voulait la meilleure caméra 360° du marché sans se résoudre à payer le prix fort. Ce bon plan cible avant tout les sportifs, les voyageurs, les cyclistes et les créateurs de contenu qui cherchent un outil immersif capable de s’adapter à toutes les conditions, de la grande lumière en plein air à la scène de nuit en intérieur.
En revanche, si vous n’avez pas l’usage d’une caméra 360° à proprement parler et que vous cherchez simplement une bonne action cam, des alternatives plus simples existent à moindre prix. Le code SSFR40 est valable dès ce 1er mars : sur le Choice Day AliExpress, les meilleures offres disparaissent toujours plus vite qu’on ne le pense.
