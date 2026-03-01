Lancée au printemps 2025 à 589,99 €, l’Insta360 X5 s’est rapidement imposée comme la référence absolue des caméras 360° grand public, dopée à la 8K, à l’intelligence artificielle et à une étanchéité renforcée. Elle s’adresse aussi bien aux sportifs qui veulent capturer leurs aventures en immersion totale qu’aux créateurs de contenu en quête d’un outil polyvalent, capable de livrer des images impeccables même en basse lumière.

À 360,41 €, le rapport valeur/prix atteint un niveau difficile à ignorer : nous avons déjà salué cette caméra lors de précédents bons plans comme « la meilleure caméra 360° du moment ».

