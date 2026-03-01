Le Choice Day AliExpress ouvre ses portes ce 1er mars 2026, et parmi les offres techniques à surveiller, le Honor Magic V2 tire son épingle du jeu avec un prix ramené à 551,66 € grâce au code promo SSFR55. On vous explique pourquoi ce pliable hors norme mérite vraiment qu’on s’y attarde.
Lancé à 1999 € en France début 2024, le Honor Magic V2 est un smartphone pliant grand format que la rédaction Clubic a noté 9/10 lors de son test complet.
Il se distingue radicalement de ses concurrents par une compacité inédite : replié, il affiche des dimensions proches d’un iPhone 15 Pro Max, avec seulement 9,9 mm d’épaisseur et 237 grammes sur la balance. À 551,66 €, la proposition change de nature : on passe d’un produit réservé aux early adopters fortunés à une opportunité concrète pour découvrir l’univers du pliable grand format sans se ruiner.
Un pliable grand format à moins de 560 €, c’est exceptionnel
Le Honor Magic V2 est affiché à 606,66 € sur AliExpress, et le code promo SSFR55 fait descendre la note à 551,66 €, soit une économie de 55 €. Sur un produit lancé à 1 999 €, même cette version déjà fortement déstockée représente un rapport valeur/prix difficile à ignorer pour quiconque lorgnait sur les pliables sans franchir le pas.
Le Choice Day AliExpress, qui démarre ce 1er mars, constitue l’une des rares fenêtres promotionnelles du site pour ce segment de produits, avec des remises qui disparaissent souvent en quelques heures.
Double écran OLED, Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM : la fiche technique ne déçoit pas
Ce qui frappe d’abord avec le Magic V2, c’est sa capacité à tenir la comparaison avec les meilleurs smartphones classiques une fois replié. Son écran externe LTPO OLED de 6,43 pouces offre 120 Hz, 2 500 nits en pic HDR et une certification HDR10+ ; déplié, l’écran intérieur de 7,92 pouces (format quasi-tablette) tient les mêmes promesses colorimétriques avec 1,07 milliard de teintes affichables.
Sous le capot, le Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS garantit des performances au niveau des flagships classiques de sa génération, confirmées par notre test Clubic avec 1 293 347 points Antutu. La batterie de 5 000 mAh, pilotée par la charge rapide 66 W, permet de frôler deux jours d’autonomie en usage modéré.
Face au Galaxy Z Fold et aux pliables concurrents, quelle place pour le Magic V2 ?
Dans la jungle des pliables grand format, le Honor Magic V2 se distingue avant tout par sa compacité : là où le Samsung Galaxy Z Fold 5 affiche 13,4 mm d’épaisseur et 253 grammes plié, le Magic V2 descend à 9,9 mm et 237 grammes… une différence sensible au quotidien.
En revanche, son atout principal reste son tarif actuel : aucun pliable grand format du marché ne descend aussi bas en ce moment, ce qui le place dans une catégorie à part pour les acheteurs curieux du format mais réticents à franchir la barre des 1 000 €.
Ce que vous gagnez, et ce à quoi vous renoncez
À 551,66 €, vous acquérez un pliable que nos experts considèrent comme « l’un des smartphones à grand écran pliant les plus aboutis du moment » au moment de son test. Le produit a quelques années au compteur et ses compromis sont bien réels, voici l’essentiel pour décider.
✅ Les points forts
- Compacité et ergonomie sans égal dans la catégorie : dimensions proches d’un smartphone classique replié
- Double écran LTPO OLED de très haute qualité, fluide, lumineux, certifié HDR10+
- Snapdragon 8 Gen 2 + 16 Go de RAM : performances solides pour toutes les applications exigeantes
- Excellente autonomie (proche de 2 jours en usage modéré) pour un pliable
- Charnière en alliage de titane garantie 400 000 cycles de pliage, coque de protection fournie
- Les deux écrans compatibles avec un stylet optionnel, Wi-Fi 7, 5G, NFC
❌ Les points faibles
- Module ultra grand-angle décevant : colorimétrie approximative, manque de netteté au centre
- Pas de chargeur secteur fourni dans la boîte, à acheter séparément (environ 50 €)
- MagicOS 7.2 insuffisamment optimisé pour tirer pleinement parti du format pliant
- Pas de charge sans fil, un manque notable à ce niveau de prix
- Stockage non extensible : la version 512 Go est la seule disponible en Europe
- SoC de génération 2022 : en retrait face aux flagships actuels équipés du Snapdragon 8 Elite
✅ Verdict de la rédaction :
Le Honor Magic V2 à 551,66 € représente une entrée dans le monde du pliable grand format à un tarif que ce segment n’avait encore jamais atteint. Ce bon plan s’adresse en priorité aux curieux du format livre qui n’ont jamais sauté le pas faute de budget, aux utilisateurs en quête d’une productivité mobile renforcée, ou à ceux qui veulent se démarquer sans vider leur compte en banque.
En revanche, si vous êtes photographe exigeant ou si vous tenez à embarquer le dernier SoC du marché, des alternatives plus récentes méritent d’être comparées. Le code SSFR55 est valable dès ce 1er mars : sur un événement comme le Choice Day AliExpress, les stocks s’épuisent vite.
