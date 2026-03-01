Lancé à 1999 € en France début 2024, le Honor Magic V2 est un smartphone pliant grand format que la rédaction Clubic a noté 9/10 lors de son test complet.

Il se distingue radicalement de ses concurrents par une compacité inédite : replié, il affiche des dimensions proches d’un iPhone 15 Pro Max, avec seulement 9,9 mm d’épaisseur et 237 grammes sur la balance. À 551,66 €, la proposition change de nature : on passe d’un produit réservé aux early adopters fortunés à une opportunité concrète pour découvrir l’univers du pliable grand format sans se ruiner.

Découvrez l’offre sur AliExpress avec le code SSFR55 avant la fin de l’événement