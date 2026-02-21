Parce que chaque achat high-tech doit aujourd’hui être pesé, ce Mini PC Nipogi sous AMD Ryzen 3 4300U, 16 Go de RAM DDR4 et SSD M.2 de 512 Go se positionne comme une petite tour polyvalente pour le bureau comme pour la maison. Proposé à 184,62 € au lieu de 248,03 € avec le code promo CNYFR20, il vient flirter avec la barre symbolique des 200 € tout en offrant une configuration plutôt musclée pour ce format.

Ce type de machine parlera aux télétravailleurs, indépendants, étudiants ou encore aux foyers qui cherchent un PC discret pour la bureautique, le web, le streaming et quelques usages un peu plus exigeants que de la simple consultation. Pour explorer cette promotion Mini PC Nipogi Ryzen 3 4300U, vous pouvez la retrouver via le lien affilié habituel vers le marchand en ligne