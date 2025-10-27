GEEKOM s’impose une nouvelle fois comme la référence du mini PC hautes performances. De l’IA intégrée à la productivité avancée, découvrez notre sélection des meilleurs modèles de la marque, tous en promotion, avec jusqu’à 250 € de réduction et 6 % de remise limitée dans le temps.
Pourquoi les mini PC GEEKOM séduisent autant ?
Discrets, puissants et design : les mini PC ont remplacé les tours encombrantes sur de nombreux bureaux. Ces dernières années, GEEKOM s’est imposé comme un acteur majeur du secteur grâce à des machines compactes au rapport performance/encombrement impressionnant.
Longtemps considérés comme des ordinateurs d’appoint, les mini PC s’imposent aujourd’hui comme de véritables alternatives aux tours traditionnelles. Plus silencieux, économes et puissants que jamais, ils séduisent autant les professionnels que les gamers.
Pour t’aider à choisir le modèle idéal selon tes besoins gaming, bureautique, création ou streaming, voici notre sélection experte des meilleurs mini PC GEEKOM, tous en promotion actuellement.
Taillé pour le gaming et la création : GEEKOM IT15
Un mini PC dopé à l’intelligence artificielle
Le GEEKOM IT15 représente l’apogée du savoir-faire de la marque. C’est l’un des premiers mini PC à embarquer le processeur Intel Core Ultra 9, une puce hybride dotée d’un NPU dédié à l’intelligence artificielle. Cela lui permet d’optimiser automatiquement les performances, la gestion de la consommation et les tâches de création (photo, vidéo, bureautique IA, etc.).
Des performances dignes d’un PC gamer
Côté graphique, il s’appuie sur les Intel Arc A140T, capables de gérer le Ray Tracing et le XeSS, offrant une excellente expérience de jeu en 1080p fluide et un rendu multimédia 4K d’une grande finesse. Ses 64 Go de RAM DDR5 et son SSD PCIe 4.0 de 2 To garantissent une réactivité instantanée, même pour les tâches les plus lourdes. La connectivité est à la hauteur : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5 Gb/s, HDMI 2.0, six ports USB et lecteur SD 4.0, sans oublier un refroidissement IceBlast 2.0 qui maintient le silence même en charge.
Le châssis métallique, robuste et compact, abrite une machine haut de gamme testée sur 339 points de qualité. Préinstallé sous Windows 11 Pro avec Copilot IA, le IT15 est prêt à l’emploi pour la productivité, la création et le jeu.
Code promo exclusif : -250 € avec le code CBCGK22, uniquement sur la boutique officielle.
Le meilleur rapport qualité/prix : GEEKOM IT12
Une solution polyvalente et évolutive
Le GEEKOM IT12 s’impose comme la solution la plus équilibrée pour ceux qui veulent de la puissance sans exploser le budget. Construit autour d’un Intel Core i7 et de graphiques Iris Xe, il assure une polyvalence totale : bureautique, création, multitâche, et même un peu de gaming.
Connectivité moderne et stockage triple
Sa conception interne permet une extension triple du stockage (SSD PCIe 4.0, M.2 SATA et HDD 2,5"), pour une capacité cumulée jusqu’à 5 To. Avec 64 Go de RAM DDR5 et un refroidissement IceBlast 2.0, il reste performant et silencieux, même lors d’une utilisation prolongée.
Côté connectique, il dispose de 2 ports USB4, 2 HDMI 2.0, Ethernet 2.5 Gb/s, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Vous pouvez ainsi gérer jusqu’à quatre écrans simultanés, idéal pour un poste de travail moderne.
Code promo : -6 % avec le code CBCGKBL6, valable sur Amazon et sur la boutique officielle.
Pour les pros et créateurs exigeants : GEEKOM A6
Une station de travail compacte et puissante
Récompensé aux European Hardware Awards, le GEEKOM A6 cible les professionnels et les créatifs. Il embarque un AMD Ryzen 7 6800H associé aux graphiques Radeon 680M, un combo redoutable pour la création 4K, le montage vidéo et les applications lourdes.
Une connectivité complète pour les pros
Sa RAM DDR5 à 4800 MT/s (jusqu’à 64 Go) et son SSD de 3 To max garantissent une réactivité à toute épreuve. Il peut gérer jusqu’à quatre écrans 4K ou un seul écran 8K un atout pour les monteurs, graphistes ou traders.
La connectivité est complète : Ethernet 2.5 G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, et six ports USB, sans oublier un design aluminium compact et un refroidissement efficace et silencieux.
Préinstallé avec Windows 11 Pro + Copilot IA, il se distingue aussi par sa compatibilité Linux et sa fiabilité certifiée (339 tests de résistance).
Code promo : -6 % avec CBCGKBL6, valable sur toutes les plateformes.
Idéal pour le streaming et le multimédia : GEEKOM A8
Le compagnon parfait pour le divertissement
Si vous cherchez un mini PC à la fois performant et silencieux pour vos loisirs, le GEEKOM A8 est un excellent choix. Il repose sur un AMD Ryzen 9 8945HS couplé à un GPU Radeon 780M, capable de gérer la lecture 8K, le streaming, ou les jeux légers avec une grande fluidité.
Silence, puissance et élégance
Son format 0,47 L cache une configuration haut de gamme : jusqu’à 64 Go de RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 de 2 To, et connectique complète (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LAN 2.5 G, HDMI 2.0, USB4, lecteur SD). La dissipation thermique IceBlast 2.0 garantit un fonctionnement stable et quasi inaudible, même après plusieurs heures d’utilisation.
Compact, robuste et écoénergétique, le A8 s’adresse à ceux qui veulent un mini PC de salon ou un centre multimédia performant.
Code promo : -6 % avec CBCGKBL6, sur Amazon et la boutique officielle.
Le plus compact, abordable et écoénergétique : GEEKOM Air12
Petit format, grandes capacités
Le GEEKOM Air12 est le modèle le plus accessible de la marque, mais ne vous fiez pas à sa taille : ce petit boîtier cache une efficacité redoutable pour la bureautique, la navigation, le télétravail et le streaming.
Un mini PC complet et silencieux
Il embarque un processeur Intel N95 ou N150, d’une consommation record de 6 W seulement, tout en offrant une expérience fluide. La RAM DDR5 (jusqu’à 16 Go) et le SSD extensible jusqu’à 2 To assurent une excellente réactivité.
Côté affichage, il prend en charge trois écrans jusqu’à 8K via HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4 et USB-C.
Sa connectivité complète (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5 ports USB, lecteur SD, port audio) et son châssis métallique solide en font un excellent compagnon du quotidien. Le tout sous Windows 11 Pro avec Copilot IA, prêt à l’emploi.
Code promo : -6 % avec CBCGKBL6, valable sur Amazon et la boutique officielle.
✅ Notre avis : GEEKOM, la référence du mini PC moderne
Avec ces cinq modèles, GEEKOM démontre une nouvelle fois sa maîtrise du segment mini PC.
Le IT15 met l’accent sur la puissance et l’intelligence artificielle, le IT12 séduit par son rapport qualité/prix imbattable, le A6 s’adresse aux créateurs et professionnels, le A8 brille par sa polyvalence multimédia, et le Air12 complète la gamme avec son format accessible et ultra compact.
Toutes ces machines partagent la même philosophie : performance, silence et durabilité. Testés sur 339 points qualité et garantis jusqu’à 5 ans de stabilité, les mini PC GEEKOM se distinguent dans un marché souvent saturé de modèles basiques.
Si vous cherchez un ordinateur compact, silencieux et prêt à tout faire, difficile de trouver mieux aujourd’hui. Et avec les promotions en cours (-250 € ou -6 %), c’est le moment parfait pour passer à un mini PC haut de gamme.