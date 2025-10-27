Discrets, puissants et design : les mini PC ont remplacé les tours encombrantes sur de nombreux bureaux. Ces dernières années, GEEKOM s’est imposé comme un acteur majeur du secteur grâce à des machines compactes au rapport performance/encombrement impressionnant.

Longtemps considérés comme des ordinateurs d’appoint, les mini PC s’imposent aujourd’hui comme de véritables alternatives aux tours traditionnelles. Plus silencieux, économes et puissants que jamais, ils séduisent autant les professionnels que les gamers.

Pour t’aider à choisir le modèle idéal selon tes besoins gaming, bureautique, création ou streaming, voici notre sélection experte des meilleurs mini PC GEEKOM, tous en promotion actuellement.