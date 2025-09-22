À l’occasion de son 22e anniversaire, GEEKOM casse les prix sur l’un de ses mini-PC les plus avancés : l’IT15. Un design robuste, une connectivité haut de gamme et une qualité de fabrication irréprochable… le tout à prix réduit grâce au code promo CBCGK22. Une belle opportunité pour équiper votre bureau ou votre salon d’un mini-PC à la fois puissant, compact et ultra-fiable.
Depuis plus de deux décennies, GEEKOM s’est imposée comme une référence mondiale dans l’univers des mini-PC professionnels. Spécialisée dès le départ sur ce segment, la marque a bâti sa réputation sur un savant mélange d’innovation technologique, de rigueur industrielle et d’écoute utilisateur.
Pour célébrer ses 22 ans de persévérance et de recherche continue, GEEKOM propose à ses clients une offre anniversaire immanquable sur son mini-PC IT15, l’un de ses modèles les plus solides et les plus polyvalents. Une manière de remercier les utilisateurs fidèles… et d’inviter les nouveaux venus à découvrir un produit taillé pour durer.
Grâce au code CBCGK22, vous pouvez dès maintenant bénéficier de 250 € de remise sur ce modèle haut de gamme, qui combine design robuste, refroidissement optimisé et composants hautement sécurisés. Et comme toujours chez GEEKOM, la qualité ne s’arrête pas à la sortie d’usine : une garantie de 3 ans et un service client 24h/24 et 7j/7 viennent compléter l’expérience.
GEEKOM IT15 : un mini-PC conçu pour durer, partout
Une conception matérielle irréprochable
À première vue, le GEEKOM IT15 affiche un design sobre et élégant. Mais derrière sa silhouette compacte se cache une conception particulièrement robuste. Grâce à son cadre central et son fond entièrement métalliques, il résiste à une pression de 200 kg et ne craint pas les chutes accidentelles. Un niveau de solidité que peu de concurrents peuvent revendiquer à ce prix.
Le revêtement UV vient compléter l’ensemble avec une couche protectrice résistante aux rayures, idéale pour préserver l’esthétique de l’appareil sur le long terme. Contrairement aux boîtiers plastiques classiques, ici tout a été pensé pour maximiser la longévité et préserver les performances même en cas d’usage intensif.
Une connectivité optimisée et ultra-fiable
La stabilité de connexion est souvent un point faible des mini-PC. GEEKOM contourne le problème en intégrant des antennes stéréoscopiques 3D, plus performantes et moins sujettes aux interférences que les antennes FPC classiques. Résultat : même dans un coin éloigné ou derrière plusieurs murs, le signal reste fluide et stable.
Côté fiabilité, les certifications EMC et ESD assurent une parfaite compatibilité électromagnétique et une protection contre les décharges statiques, y compris dans des environnements très connectés comme les open spaces, les cafés ou les bureaux à haute densité de périphériques.
Un refroidissement pour les utilisateurs exigeants
Avec son module de refroidissement en cuivre, son ventilateur intelligent et ses dissipateurs indépendants pour les modules d’alimentation, l’IT15 reste parfaitement stable, même lors de tâches gourmandes : montage vidéo, jeu, virtualisation ou développement logiciel.
Ce système permet de conserver une température maîtrisée, tout en limitant les nuisances sonores. Là où d’autres mini-PC peuvent facilement atteindre des pics de 95°C, GEEKOM garantit un fonctionnement fluide sans ralentissement ni coupure.
Un mini-PC taillé pour la vie réelle, testé pour toutes les situations
Une carte mère renforcée, pour plus de sécurité
L’IT15 intègre une carte mère de dernière génération, dotée de multiples protections au niveau de l’alimentation : fusibles, condensateurs au tantale, P-MOS, perles de ferrite, etc. Cette attention portée à l’électronique garantit une tension stable, une alimentation fiable des périphériques et une longévité accrue de tous les composants.
Chaque port USB bénéficie d’un condensateur au tantale de 150 μF, un détail rarement mentionné mais qui améliore considérablement la stabilité du signal et la rapidité de transfert, surtout pour les périphériques hautes performances.
Une conception pensée pour l’usage quotidien
Avec ses vis à dégagement rapide, ses pieds antidérapants moulés avec précision, son support VESA pour fixation murale et son emplacement pour carte SD, l’IT15 se veut à la fois modulable et simple à utiliser. Il s’intègre facilement à tous les environnements : bureau, salon, studio ou atelier.
Un contrôle qualité intransigeant
Chez GEEKOM, la qualité ne se revendique pas, elle se prouve. Chaque IT15 passe par 339 tests individuels avant expédition : stabilité thermique, bruit, compatibilité des ports, puissance du signal… rien n’est laissé au hasard. Et pour couronner le tout, l’acheteur bénéficie d’une garantie de 3 ans et d’un support technique en continu.