Ce mini PC Nipogi Alder Lake N95 est conçu pour offrir une performance optimale dans un format réduit. Équipé du processeur Intel Alder Lake N95, ce modèle se distingue par sa capacité à gérer efficacement les tâches quotidiennes, qu'il s'agisse de navigation web, de bureautique ou de streaming multimédia. Sa compacité ne compromet pas sa puissance, en faisant une solution parfaite pour les espaces réduits ou pour ceux qui recherchent un second ordinateur d'appoint. En plus de son processeur performant, le Nipogi Alder Lake N95 est doté de 8 Go de RAM, ce qui assure une fluidité dans l'exécution des applications et des logiciels. Il dispose également d'un stockage SSD de 256 Go, garantissant des temps de chargement rapides et un espace suffisant pour la plupart des usages courants. Ce mini PC est également équipé de plusieurs ports USB et HDMI, facilitant ainsi la connectivité avec d'autres appareils.