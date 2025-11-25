Amazon affiche ce mini PC i7 avec 32 Go de RAM à 439 €, son prix le plus bas jamais observé. Une configuration musclée enfin accessible pour le Black Friday.

Le Mini PC GMKtec i7 s'affiche à 439 € au lieu de 559,96 € avec une réduction de 22 % chez Amazon, soit le tarif le plus bas jamais enregistré pour ce modèle durant le mois du Black Friday.

Ce mini ordinateur compact embarque un processeur Intel Core i7 de dernière génération et une mémoire de 32 Go, pour répondre à la fois aux besoins de travail multitâche, de création ou de gaming léger. On peut trouver que ce format discret trouve sa place aussi bien sur un bureau qu'en home office, sans faire de compromis sur les usages quotidiens.

Ce mini PC accélère la gestion de tâches lourdes grâce à son processeur puissant. L'espace de stockage SSD garantit une ouverture rapide des fichiers volumineux. Ce type d'ordinateur réduit nettement l'encombrement sur le bureau, tout en restant adapté à la plupart des usages pro et perso.

Gmktec M3 Ultra i7
Mini PC performant pour usage intensif, multitâche et affichage triple 4K, idéal en environnement professionnel ou créatif.
439 € chez amazon.fr
Les plus
  • Processeur Intel Core i7-12700H, 14 cœurs et 20 threads pour une réactivité rapide
  • 32 Go de mémoire DDR4 pour un multitâche fluide
  • Stockage SSD NVMe 1 To extensible, transfert rapide des fichiers volumineux
  • Triple sortie vidéo 4K (2 HDMI, 1 Type-C) pour connecter jusqu'à 3 écrans simultanément
  • Réseau filaire 2,5G LAN et Wi-Fi 6 pour une connexion stable et rapide
Les moins
  • Absence de carte graphique dédiée, limité pour les jeux exigeants ou le rendu 3D avancé
  • Extension mémoire maximum 64 Go, adaptée à la plupart des usages mais non illimitée
  • Format ultra compact pouvant limiter l'évolutivité matérielle

Un format compact pour un usage polyvalent

Le mini PC s'intègre facilement dans un espace de travail restreint. Il gère sans difficulté plusieurs applications ouvertes en même temps, que ce soit pour de la bureautique, de la création ou du divertissement. Son format discret évite d'encombrer le bureau, tout en restant suffisamment puissant pour les besoins quotidiens. Certains diront que ce type de machine change vraiment la donne dans un petit appartement ou un bureau partagé, où chaque centimètre compte.

La connectique complète permet de brancher trois écrans, un clavier, une souris ou un disque dur externe, sans ajouter de hub supplémentaire. Grâce à la compatibilité Wi-Fi 6 et au port Ethernet rapide, la connexion reste stable, même en usage intensif ou lors de gros transferts de fichiers.

Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday

Un positionnement clair pour l'utilisateur régulier

Amazon affiche le Mini PC GMKtec i7 à 439 €. Ce tarif le place bien pour un usage quotidien, avec un accès rapide aux fichiers et une gestion fluide des tâches multiples. La configuration technique répond à la plupart des besoins courants, que l'on travaille chez soi ou en entreprise.

