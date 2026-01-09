Beaucoup d’entre nous ont connu ces soirées où l’on voudrait préparer un bon plat maison, mais le manque de temps ou d’énergie finit par nous décourager. C’est précisément pour ces moments que des robots comme le Moulinex Companion se révèlent utiles. Il ne se contente pas d’agiter ou chauffer : il exécute une large variété de tâches culinaires de façon autonome.

Ce robot dispose de 14 fonctions distinctes, ce qui couvre presque tous les besoins en cuisine : cuisson lente, mijotage, cuisson vapeur, hachage, pétrissage, mélange, émulsion, etc. Il est donc capable de préparer des soupes, des plats mijotés, des desserts, des pâtes, des sauces, des smoothies et bien plus encore, sans que l’utilisateur n’ait à surveiller constamment la casserole.