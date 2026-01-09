Depuis des années, le Moulinex Companion est un robot cuiseur qui fait référence pour simplifier la cuisine au quotidien. Capable de hacher, mélanger, cuire à la vapeur ou mijoter pour 10 personnes, il descend aujourd’hui à un prix particulièrement attractif pendant les Soldes Amazon. Une vraie opportunité pour qui veut cuisiner comme un pro sans passer des heures en cuisine.
Un robot cuiseur complet pour toute la famille
Beaucoup d’entre nous ont connu ces soirées où l’on voudrait préparer un bon plat maison, mais le manque de temps ou d’énergie finit par nous décourager. C’est précisément pour ces moments que des robots comme le Moulinex Companion se révèlent utiles. Il ne se contente pas d’agiter ou chauffer : il exécute une large variété de tâches culinaires de façon autonome.
Ce robot dispose de 14 fonctions distinctes, ce qui couvre presque tous les besoins en cuisine : cuisson lente, mijotage, cuisson vapeur, hachage, pétrissage, mélange, émulsion, etc. Il est donc capable de préparer des soupes, des plats mijotés, des desserts, des pâtes, des sauces, des smoothies et bien plus encore, sans que l’utilisateur n’ait à surveiller constamment la casserole.
- Capacité XL : prépare jusqu'à 10 portions en une seule fois (cuve 3 L)
- Silencieux lors des préparations, même sur les programmes de hachage
- Compatible lave-vaisselle pour tous les accessoires et la cuve
- 14 programmes automatiques pour varier les recettes facilement
- Fabriqué en France, gage de traçabilité et d'expertise
- Encombrement important sur le plan de travail (cuve de 3 L)
- Pas de pesée intégrée pour les ingrédients
- Poids du bloc moteur supérieur à 6 kg, peu pratique à déplacer
Une capacité généreuse, idéale pour un foyer ou une grande tablée
Avec sa cuve de 3 litres, le Companion peut facilement nourrir jusqu’à 10 personnes. Cela fait la différence lorsque l’on prépare un repas pour une famille nombreuse, un dîner entre amis ou même pour préparer plusieurs portions d’un coup pour la semaine.
On peut préparer simultanément un plat principal et un accompagnement, ou concevoir un menu complet en plusieurs étapes, sans sortir dix casseroles différentes. C’est le type d’outil qui transforme une séance de cuisine fastidieuse en une série de gestes simples.
Un détail qui compte pour beaucoup de consommateurs est que ce modèle est fabriqué en France. Cela reflète une certaine exigence de qualité de fabrication et de suivi, tout en soutenant une production locale. Pour ceux qui attachent de l’importance à l’origine des appareils électroménagers, c’est un argument supplémentaire.
Compatible lave-vaisselle et facile à entretenir
L’un des gros freins à l’achat d’un robot multi-fonctions est souvent le nettoyage. Le Moulinex Companion a été pensé pour cela aussi. Tous les accessoires amovibles, y compris la cuve, le couteau, le mélangeur et le panier vapeur, sont compatibles lave-vaisselle.
Cela réduit considérablement le temps passé après la préparation du repas. Il suffit de rincer grossièrement les pièces, puis de les placer dans le lave-vaisselle pendant que vous profitez de votre repas.
Silencieux et intuitif : un robot que l’on utilise vraiment chaque jour
Un autre point fort du Companion est sa simplicité d’utilisation. L’interface est claire, les programmes sont bien expliqués et il n’est pas nécessaire d’être un chef étoilé pour l’utiliser efficacement. Grâce à ses réglages automatiques et ses programmes guidés, même les utilisateurs les moins expérimentés peuvent obtenir des résultats constants.
La machine est également relativement silencieuse pour un appareil de ce type, ce qui en fait un compagnon de cuisine agréable à utiliser à tout moment de la journée.
✅ Avis Clubic : polyvalent, pratique et vraiment utile au quotidien
Du côté de la rédaction, le Moulinex Companion reste l’un des robots cuiseurs les plus équilibrés du marché. Il combine polyvalence, capacité généreuse, entretien facile et utilisation intuitive. C’est une machine qui s’utilise réellement tous les jours, pour des repas aussi bien simples que complexes.
Si vous cherchiez un robot qui transforme votre façon de cuisiner, que vous voulez gagner du temps sans sacrifier la qualité des plats, ce modèle mérite sérieusement d’être envisagé, surtout à ce niveau de prix pendant les soldes.
