Pour beaucoup d’amateurs de café, le matin commence par la même routine : choisir la dose, régler la mouture, lancer la machine et espérer un résultat digne d’un café spécialisé. Avec la Philips Série 5400, cette routine se modernise. Cette machine à espresso automatique est équipée d’un broyeur intégré, ce qui signifie que les grains sont fraîchement moulus à chaque tasse, pour un arôme bien plus riche qu’un café pré-moulu.

Et la promesse est à la portée de tous : pas besoin d’être un barista, ni de passer des minutes à affiner chaque réglage. L’écran intuitif guide l’utilisateur pas à pas, ce qui rend l’expérience accessible même à ceux qui n’ont jamais touché une machine automatique.