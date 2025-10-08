À l’occasion du Prime Day d’automne 2025, Amazon casse les prix sur les mini PC GEEKOM. Cinq modèles sont actuellement en réduction, avec jusqu’à 200 € d’économies à la clé. Performances, silence et gain de place : voici les références à ne pas manquer.
Depuis quelques années, GEEKOM s’est imposé comme l’un des acteurs incontournables du mini PC. Capables de rivaliser avec des tours classiques tout en tenant dans la paume de la main, ses modèles séduisent aussi bien les créateurs que les télétravailleurs. Et bonne nouvelle : à l’occasion du Prime Day Amazon, plusieurs références phares de la marque profitent de remises exceptionnelles. L’occasion rêvée de s’équiper à prix réduit, sans compromis sur les performances. Voici notre sélection des cinq meilleurs mini PC GEEKOM à saisir sans tarder.
GEEKOM GT1 Mega U9 : l’ultra-puissance dans un format mini
Le GT1 Mega U9 est un condensé de puissance destiné aux utilisateurs les plus exigeants. Propulsé par un processeur Intel Core i9-13900H, épaulé par 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To, ce mini PC est prêt à tout encaisser : montage vidéo 4K, développement logiciel, multitâche intensif ou virtualisation. La présence d’un iGPU Intel Xe permet également de gérer des rendus graphiques complexes, et même de jouer occasionnellement en 1080p. Il est en promo à 849,15€ au lieu de 1049€ pendant le Prime Day.
GEEKOM n’a pas lésiné sur la connectique : double port USB4, HDMI 2.0, Ethernet 2,5 GbE, lecteur microSD et cinq ports USB-A assurent une compatibilité totale avec tous vos périphériques. Le tout dans un boîtier compact, bien ventilé, avec un niveau sonore maîtrisé, même à pleine charge.
Côté design, le châssis en aluminium brossé et la finition soignée renforcent la qualité perçue. Ce modèle s’adresse avant tout aux créateurs de contenu, développeurs, data scientists ou professionnels cherchant une station de travail performante mais discrète. En bref, un mini PC haut de gamme, taillé pour durer, et qui profite d’une réduction de près de 200 € à l’occasion du Prime Day.
L’option silencieuse pour les tâches quotidiennes, voici le GEEKOM A5 7430
Positionné comme une porte d’entrée accessible dans l’univers GEEKOM, le A5 équipé du processeur AMD Ryzen 7 7430U s’adresse aux utilisateurs en quête de réactivité et de discrétion. Il embarque 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, de quoi couvrir confortablement tous les usages du quotidien : bureautique, navigation, visioconférence, retouches photo légères, ou encore multimédia. Pour le Prime Day, il s'affiche à 296,10€ au lieu de 329€.
Le châssis compact et bien ventilé assure un fonctionnement quasiment inaudible, même en charge. C’est l’un des atouts majeurs de ce modèle, qui trouvera facilement sa place dans un salon, un bureau ou une chambre étudiante. La connectique n’est pas en reste, avec un HDMI, un DisplayPort, de l’USB-C, plusieurs ports USB-A et un port Ethernet pour une connexion stable.
Avec un prix sous la barre des 300 € pendant le Prime Day, le A5 se positionne comme un excellent choix pour les télétravailleurs, étudiants ou seniors à la recherche d’une machine fiable, rapide et peu encombrante. Il prouve que compacité ne rime pas nécessairement avec concessions. Une machine parfaite pour équiper un poste secondaire ou renouveler un vieux PC devenu poussif.
Le GEEKOM A6, l’équilibre parfait entre puissance et polyvalence
Le GEEKOM A6 mise sur l’architecture AMD Ryzen 7 7840HS, une puce particulièrement bien adaptée aux mini PC grâce à son excellent rapport performance/consommation. Ce modèle se distingue par sa capacité à répondre à des tâches plus exigeantes comme le montage léger, la retouche photo avancée ou le multitâche quotidien, tout en conservant un format discret.
Vous pouvez l'obtenir pour 424,15€ au lieu de 499€ pendant le Prime Day Amazon.
Il est équipé de 32 Go de RAM LPDDR5 et d’un SSD NVMe de 1 To, assurant une réactivité sans faille. Le tout est emballé dans un design sobre, avec une dissipation thermique optimisée qui permet au processeur de tourner à pleine vitesse sans surchauffe. Sa puce graphique Radeon 780M intégrée autorise même du gaming occasionnel en Full HD.
Côté connectique, tout y est : HDMI, USB-C avec DisplayPort, Ethernet, ports USB 3.2, lecteur microSD… une machine prête à accueillir tous les périphériques modernes. Grâce à ses caractéristiques équilibrées, le GEEKOM A6 conviendra aussi bien aux créateurs de contenus débutants qu’aux utilisateurs à la recherche d’une machine évolutive pour travailler confortablement.
GEEKOM IT13 (32 Go RAM / 1 To SSD) : une station pro dans la paume de la main
Taillé pour les utilisateurs intensifs, le GEEKOM IT13 dans sa version 32 Go / 1 To est un véritable concentré de puissance professionnelle. Il embarque un processeur Intel Core i9-13900H, épaulé par une RAM DDR4 rapide et un stockage ultra véloce. Ce duo assure des performances de très haut niveau pour les tâches créatives, scientifiques ou techniques, à seulement 636,35€ au lieu de 749€ pour le Prime Day.
Avec sa compatibilité multi-écrans, ses ports Thunderbolt 4 et son réseau Ethernet 2,5 GbE, le IT13 devient une alternative sérieuse aux stations de travail fixes traditionnelles. Malgré sa compacité, il gère sans broncher les sessions de modélisation 3D, les rendus vidéo ou le développement sous environnement virtualisé.
GEEKOM a aussi soigné le refroidissement et le bruit : les ventilateurs s’activent de façon intelligente, garantissant un bon équilibre entre performances et discrétion sonore. Le design reste sobre et professionnel, parfaitement à sa place dans un environnement de bureau.
GEEKOM IT13 (32 Go RAM / 2 To SSD) : le monstre de stockage, prêt pour la création
Dernier-né de cette sélection, le GEEKOM IT13 dans sa version la plus musclée (32 Go de RAM et 2 To de stockage) s’adresse clairement aux professionnels de la création ou aux utilisateurs qui stockent de grandes quantités de données localement. Sa fiche technique est identique à celle de son petit frère (même processeur i9-13900H, même connectique haut de gamme), mais il double l’espace de stockage pour répondre aux besoins les plus gourmands. Il est également à prix réduit, à 679,15€ au lieu de 799€ pour le Prime Day Amazon.
Montage vidéo 6K, gestion de bibliothèques photo massives, audio multipiste, développement avec de nombreux environnements virtualisés : cette machine encaisse sans faillir. Elle s’appuie sur un SSD ultra-rapide, avec des débits qui permettent un accès instantané aux fichiers, même volumineux.
L’encombrement reste minime, la consommation électrique maîtrisée, et le silence appréciable. Le boîtier conserve son esthétique sobre et robuste, idéale pour un studio ou une installation discrète dans une pièce à vivre.