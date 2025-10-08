GEEKOM n’a pas lésiné sur la connectique : double port USB4, HDMI 2.0, Ethernet 2,5 GbE, lecteur microSD et cinq ports USB-A assurent une compatibilité totale avec tous vos périphériques. Le tout dans un boîtier compact, bien ventilé, avec un niveau sonore maîtrisé, même à pleine charge.

Côté design, le châssis en aluminium brossé et la finition soignée renforcent la qualité perçue. Ce modèle s’adresse avant tout aux créateurs de contenu, développeurs, data scientists ou professionnels cherchant une station de travail performante mais discrète. En bref, un mini PC haut de gamme, taillé pour durer, et qui profite d’une réduction de près de 200 € à l’occasion du Prime Day.