Le marché des ordinateurs compacts abonde de références disparates, mais la marque Chuwi parvient à capter notre attention avec une itération résolument pensée pour les utilisateurs exigeants. Ce boîtier s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui désirent aménager un espace de télétravail efficace, ou monter une station multimédia de salon, sans gâcher la décoration intérieure de leur bureau.

Grâce à la promotion du moment, vous pouvez découvrir le Chuwi AuBox à seulement 388,48 €, un investissement particulièrement rationnel au regard des composants de dernière génération embarqués. L’inclusion d’une licence Windows 11 Pro en natif constitue d’ailleurs une excellente surprise, vous évitant ainsi des frais supplémentaires souvent dissimulés lors de l’achat de ce type de machine.