Les grandes périodes de soldes n’ont pas le monopole des belles opportunités, comme le prouve l’événement Choice Day qui met en lumière des machines surprenantes à des tarifs très agressifs.
Le marché des ordinateurs compacts abonde de références disparates, mais la marque Chuwi parvient à capter notre attention avec une itération résolument pensée pour les utilisateurs exigeants. Ce boîtier s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui désirent aménager un espace de télétravail efficace, ou monter une station multimédia de salon, sans gâcher la décoration intérieure de leur bureau.
Grâce à la promotion du moment, vous pouvez découvrir le Chuwi AuBox à seulement 388,48 €, un investissement particulièrement rationnel au regard des composants de dernière génération embarqués. L’inclusion d’une licence Windows 11 Pro en natif constitue d’ailleurs une excellente surprise, vous évitant ainsi des frais supplémentaires souvent dissimulés lors de l’achat de ce type de machine.
Un tarif inédit de 388,48 € : pourquoi c’est le moment de craquer
Affiché en temps normal à 527 €, ce petit concentré de technologie profite de l’opération Choice Day pour s’offrir une démarque tarifaire particulièrement savoureuse. En combinant la remise immédiate appliquée par le marchand avec le code promotionnel FRSS40 au moment de valider votre commande, le prix chute drastiquement pour atteindre seulement 388,48 €.
Cette économie substantielle de près de 140 € rend l’acquisition de ce mini PC extrêmement judicieuse pour quiconque souhaite maîtriser son budget sans faire de compromis sur la réactivité de son système. Le rapport valeur/prix de ce modèle doté d’un processeur AMD à huit cœurs s’inscrit actuellement parmi les plus agressifs du paysage informatique.
Une fiche technique musclée pour des usages polyvalents
Ne vous fiez pas à son gabarit discret : le Chuwi AuBox dissimule sous son châssis en aluminium brossé une architecture matérielle particulièrement redoutable. Épaulé par 16 Go de mémoire vive DDR5 de dernière génération cadencée à 5 600 MHz et un SSD NVMe réactif de 512 Go, ce mini PC encaisse sans sourciller les tâches bureautiques intenses ou la navigation web la plus exigeante.
Sa puce graphique intégrée Radeon 780M s’avère excellente pour le décodage de flux vidéo en très haute définition, et permet même de s’adonner à du jeu vidéo occasionnel de manière très fluide. De plus, comme nous le rappelons régulièrement dans nos dossiers Clubic dédiés au hardware, la double présence d’un port OCuLink et de l’USB4 offre une modularité précieuse pour y connecter une carte graphique externe, transformant l’ensemble en véritable station de jeu selon vos envies.
Quelles sont les alternatives sur le marché actuel ?
Placé face à des ténors de la catégorie comme le NiPoGi AM21-8745, qui a d’ailleurs récemment décroché un Clubic Award dans nos colonnes, le Chuwi AuBox avance le sérieux argument de son élégant boîtier en métal.
S’il faut admettre que certaines marques concurrentes maîtrisent parfois mieux la dissipation thermique à pleine charge, ce modèle compense largement par sa connectique OCuLink, une option extrêmement rare et très prisée à ce niveau de prix.
Ce qu’il faut retenir avant de passer à la caisse
Pour vous accompagner jusqu’au bout de votre réflexion, nous avons synthétisé les atouts indéniables et les inévitables concessions de cette machine compacte, afin de valider sa pertinence selon vos habitudes d’utilisation.
✅ Les points forts
- Un puissant processeur AMD Ryzen 7 8745HS (8 cœurs, 16 threads) offrant une fluidité exemplaire au quotidien.
- L’excellente puce graphique Radeon 780M, pertinente pour la retouche photo légère et le divertissement numérique.
- Une finition premium très soignée grâce à un boîtier robuste entièrement conçu en aluminium brossé.
- Une connectivité ultra-complète incluant le Wi-Fi 6, l’USB4 et le fameux port OCuLink pour y greffer un eGPU.
- La présence très appréciable du système d’exploitation Windows 11 Pro préinstallé dès le premier démarrage.
❌ Les points faibles
- Un stockage de 512 Go qui peut s’avérer légèrement restrictif si vous manipulez d’imposants fichiers multimédias.
- La mémoire vive de 16 Go pourrait limiter les créateurs de contenu les plus extrêmes dans leurs rendus.
- Le ventilateur interne risque de se faire entendre lors de très lourdes sollicitations prolongées du processeur
✅ Verdict de la rédaction :
Le Chuwi AuBox motorisé par l’excellent Ryzen 7 8745HS s’impose comme une solution d’une rare pertinence pour quiconque souhaite s’équiper d’une machine robuste et véloce sans dilapider ses économies. À moins de 390 €, cet ordinateur répondra haut la main aux impératifs des télétravailleurs assidus, des profils créatifs ayant besoin d’une station d’appoint, et des technophiles curieux d’exploiter la connectique eGPU de pointe.
Si vous exigez un silence monacal permanent ou si vos besoins de stockage immédiat nécessitent plusieurs téraoctets, vous devrez sans doute prévoir l’ajout d’un disque dur externe ou repenser votre investissement global. Toutefois, pour la très grande majorité des acheteurs, cette fenêtre promotionnelle liée au Choice Day représente une superbe occasion de franchir le pas vers la haute performance dans un format de poche particulièrement qualitatif.
