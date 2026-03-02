Le marché des tablettes Android à petit budget reste un terrain miné, où chaque euro compte et où les fausses bonnes affaires sont légion. La Honor Pad X8a se distingue pourtant par un positionnement assumé : un grand écran 11 pouces, une autonomie généreuse et un design en métal, pour un usage essentiellement multimédia et bureautique léger.

À ce tarif, elle s’adresse en priorité aux familles en quête d’une ardoise pour les enfants, aux étudiants ou à quiconque cherche une seconde tablette sans exploser son budget.