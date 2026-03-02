Le Single Day réserve quelques surprises, et la Honor Pad X8a en fait partie. À 71,34 € avec le code promo SSFR09, cette tablette 11 pouces d’Honor interpelle : bon plan sincère ou compromis trop visible ?
Le marché des tablettes Android à petit budget reste un terrain miné, où chaque euro compte et où les fausses bonnes affaires sont légion. La Honor Pad X8a se distingue pourtant par un positionnement assumé : un grand écran 11 pouces, une autonomie généreuse et un design en métal, pour un usage essentiellement multimédia et bureautique léger.
À ce tarif, elle s’adresse en priorité aux familles en quête d’une ardoise pour les enfants, aux étudiants ou à quiconque cherche une seconde tablette sans exploser son budget.
Une remise conséquente sur une tablette entrée de gamme solide
Le prix de référence affiché est de 123,84 €, ce qui place la promotion à environ 42% de réduction avec le code SSFR09. Sur Idealo, la Honor Pad X8a se négocie autour de 79 € au meilleur prix en ce moment, ce qui confirme que les 71,34 € d’AliExpress constituent un vrai plancher tarifaire difficile à battre.
Clubic l’avait déjà signalée comme une tablette « fluide, endurante » lors du Black Friday 2025, et les conclusions restent valables : la valeur intrinsèque du produit est réelle, même si ses ambitions restent modestes.
Écran, autonomie, son : les trois piliers de l’expérience X8a
La Honor Pad X8a mise sur une dalle LCD IPS de 11 pouces en Full HD (1 920 x 1 200 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui assure une navigation web et un streaming sensiblement plus fluides qu’à 60 Hz. La batterie de 8 300 mAh promet jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale selon Honor, une promesse que plusieurs testeurs ont jugée crédible dans des conditions normales d’utilisation.
Les quatre haut-parleurs pilotés par l’algorithme HONOR Histen complètent un profil multimédia cohérent, même si leur qualité reste dans la norme de ce segment de prix. Côté logiciel, MagicOS 8.0 basé sur Android 14 assure une interface propre et bien optimisée, avec une gestion multitâche correcte pour un usage quotidien.
Ce que la X8a n’est pas, et pourquoi ça compte
Face à une Samsung Galaxy Tab A9+ ou même une Lenovo Tab M11, la Honor Pad X8a tient la comparaison sur l’écran et l’autonomie, mais accuse le coup sur la puissance brute et la connectique. Elle convient parfaitement aux usages récréatifs et scolaires légers, mais peinera sur les jeux en 3D exigeants ou les workflows créatifs qui nécessitent plus de RAM ou de réactivité.
Ce qu’il faut vraiment savoir avant d’acheter
À 71,34 €, la X8a fait partie de ces produits qu’on ne peut pas juger avec les mêmes critères qu’une tablette à 300 €. L’enjeu est ailleurs : est-ce que ce niveau de compromis vous convient, pour vos usages, au quotidien ?
✅ Les points forts
- Écran 11 pouces FHD 90 Hz avec certification de confort oculaire, appréciable pour les longues sessions de lecture ou de streaming
- Batterie de 8 300 mAh offrant une autonomie parmi les meilleures de sa catégorie
- Design métallique fin (7,25 mm, 495 g), plus premium que la concurrence en plastique à ce prix
- Quatre haut-parleurs pour une expérience sonore au-dessus de la moyenne en entrée de gamme
- MagicOS 8.0 (Android 14) pour un système à jour et fluide au quotidien
- Compatibilité stylet Honor en option, pour une utilisation scolaire ou créative de base
❌ Les points faibles
- Le Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM montre ses limites dès qu’on sollicite plusieurs applications simultanément
- Seulement 64 Go de stockage dans cette version AliExpress, sans extension microSD confirmée selon les specs de cette configuration
- Absence de lecteur d’empreintes digitales et de prise jack
- Chargeur non inclus dans le forfait, à prévoir en sus données fournies
- Luminosité maximale limitée (~400 nits), peu adaptée à une utilisation en plein soleil
- Appareils photo avant et arrière de 5 Mpx : suffisant pour la visio, pas pour la photo
✅ Verdict de la rédaction :
À 71,34 €, la Honor Pad X8a est une proposition honnête pour qui sait exactement ce qu’il cherche. Elle s’adresse aux parents qui veulent équiper leurs enfants sans dépasser les 80 €, aux étudiants en quête d’une tablette de classe, ou à n’importe quel utilisateur souhaitant une ardoise multimédia fiable pour Netflix, la lecture et la visio. En revanche, si vous attendez des performances gaming, un stockage extensible confortable ou une photo de qualité, il vaudra mieux regarder du côté de gammes supérieures.
N’oubliez pas de filmer l’ouverture du colis à réception, pratique fortement conseillée pour tout achat en ligne en cas de litige. Ce Single Day de mars offre peut-être le meilleur rapport qualité/prix jamais vu sur ce modèle : à vous de saisir l’opportunité avant que le stock ne s’épuise.
