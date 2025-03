À qui s’adresse cet Airfryer multifonction ? Le Philips Airfryer Essential est conçu pour un large public, des étudiants aux petites familles, recherchant un appareil compact et efficace. Sa capacité de 4,1 litres et sa conception intuitive en font un allié idéal pour les personnes pressées ou ayant peu d’espace en cuisine. Avec sa polyvalence, il permet de réaliser une multitude de recettes sans l’encombrement ni la consommation électrique d’un four traditionnel. Cet Airfryer se distingue par une consommation énergétique réduite, jusqu’à 70 % plus efficiente qu’un four, ce qui le rend attractif pour ceux souhaitant diminuer leur facture d’électricité ou optimiser leur temps grâce à une cuisson plus rapide. Il s’adresse particulièrement aux utilisateurs souhaitant adopter une cuisine plus saine sans renoncer aux plaisirs gourmands, offrant une alternative intéressante aux fritures grasses. Aussi pratique qu’économique, notamment avec sa remise chez Boulanger, il s’intègre parfaitement dans une cuisine moderne nécessitant un équipement minimaliste mais performant.