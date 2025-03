Que vous soyez un baroudeur, un professionnel, un sportif de l'extrême ou même quelqu'un de (très) maladroit, le smartphone Crosscall Core X5 coche de nombreuses cases pour vous séduire. Actuellement à 379,99€ chez Boulanger, ce smartphone renforcé se distingue par sa robustesse avec une certification IP68 et un design conçu pour résister aux conditions les plus sévères. En plus de son endurance, il intègre un espace de stockage de 128 Go extensible par carte mémoire microSD et un processeur octuple coeur Qualcomm Snapdragon 665, offrant une utilisation fluide pour le quotidien comme pour les situations extrêmes.