La manette Xbox Elite Series 2 passe sous la barre des 95€ aujourd'hui chez Fnac !

La manette proposée ici se situe entre le controller Xbox classique et l'Elite Series 2. Cette version Core, comme son nom l'indique, se concentre sur le cœur de ce qui fait une excellente manette : l'ergonomie. L'Elite Series 2 Core est donc plus performante, plus confortable et bénéficie d'un prix cassé aujourd'hui.

Alors qu'elle est normalement vendue 129,99 € un peu partout, même sur le site de Microsoft, elle bénéficie d'une réduction aujourd'hui chez Fnac. C'est même le site qui propose la meilleure baisse de prix : vous pouvez la commander pour 94,99 € avec en plus la livraison gratuite avant Noël : parfait !