Streaming Ligue des Champions : sur quelle chaîne et à quelle heure voir les matchs ?

Cette offre intègre deux accès simultanés à la plateforme de streaming. Vous pouvez d'ailleurs visionner tous les matchs en replay depuis MyCanal. Et si vous êtes en déplacement ou en congés en Union Européenne, vous allez pouvoir suivre votre équipe sans encombre.

Canal+ propose aussi du contenu très varié : on retrouve des documentaires, des films et des séries. Et même des programmes jeunesse. C'est une plateforme pour toute la famille !

Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez changer d'avis jusqu'au 24 du mois suivant en résiliant votre contrat d'abonnement depuis votre Espace Client.

Alors, n'hésitez plus à profiter de cet abonnement, pour regarder confortablement en Haute Définition les rencontres déterminantes entre Dortmund - Paris Saint Germain et Newcastle - AC Milan ce soir à 21h en direct !