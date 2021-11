Qu'est-ce que Taproot, la mise à jour Bitcoin (BTC) déployée dans quatre jours ?

Pour accroître sa compétitivité, les transactions Bitcoin requièrent une meilleure scalabilité. Celle-ci repose sur deux facteurs anticipés début 2018 par Grégory Maxwell - développeur reconnu dans l’univers des cryptos - dans l’ébauche de la mise à niveau Taproot. Il présentait un intérêt pour les scripts PubKeys merkelisés (par exemple, MAST) motivé par deux domaines principaux : l'efficacité et la confidentialité.

De là, nous arrivons à un aboutissement matérialisé par une mise à niveau très attendue. Celle-ci doit permettre, selon certains analystes, d’augmenter les capacités des smart contracts présents sur Bitcoin depuis 2012, d’abaisser les frais de transaction multi-signatures, d'améliorer les fonctionnalités des portefeuilles et enfin, d'accroître les perspectives des protocoles de paiement de deuxième couche, comme le réseau Lightening.

Selon d’autres analystes, les bénéfices de Taproot sont partiels et correspondent davantage aux contrats autonomes. Le fait d’éviter de révéler l'entièreté du script offre sous certaines conditions le double avantage d’abaisser les frais de transaction et d'accroître la confidentialité. Cela bénéficierait entre autres aux protocoles de paiement de deuxième couche comme le réseau Lightening, un avantage de plus pour l’adoption des bitcoins.

S’il y a bien évidemment une plus-value mercantile en vue de l’adoption de Bitcoin par l’écosystème de la DéFi, Taproot n’apporterait pas toutes les fonctionnalités qu'espèrent les plus ambitieux. En cause, les transactions traditionnelles ne seraient pas impactées de manière positive. Au contraire, la création d’un nouveau type d’adresse faciliterait l’analyse de chaîne en diminuant l’efficience de la confidentialité antérieure. Plus encore, l’encodage en 32 octets rend les transactions plus lourdes malgré l’avantage accordé par l’algorithme de signature Schnorr.