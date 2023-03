Les SSD sont-ils plus ou moins fiables que les disques durs ?

Backblaze indique ainsi que, sur les treize modèles de SSD testés, sept ont fonctionné sans aucune erreur à signaler. Toutefois, les six autres avait une durée de vie limitée à moins de 10 000 jours. Les données présentées dans le rapport ne doivent donc pas être prises totalement pour argent comptant.

D'autant que, comme mentionné plus haut, aucun SSD de Samsung (pourtant une marque de référence dans le domaine) n'a été testé. La raison se trouve peut-être dans le fait que Backblaze a acheté, pour la réalisation de son rapport, des SSD en gros, et que les modèles de Samsung s'avéraient trop chers pour la société.

Ceci étant dit, on trouve dans l'étude une analyse intéressante vis-à-vis des rapports générés par SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) utilisée par les fabricants de disques durs et de SSD. Sur ces derniers, cette technologie semble présenter des statistiques manquant, assez ironiquement, de fiabilité.

Faute de mieux, on peut donc établir que les SSD sont en principe plus fiables que les disques durs, mais la différence n'apparaît clairement pas aussi flagrante sur ce terrain, contrairement aux performances et à la vitesse de lecture/écriture.