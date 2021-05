Les SSD plus fiables que les disques durs selon une étude

Malgré une utilisation respective sur 71,8 et 70,3 mois, les champions de la fiabilité sont les modèles 6 To de chez Seagate et 4 To de chez Toshiba. Il convient toutefois de souligner que leur 0 % de panne est aussi à relier aux faibles quantités de disques concernées : 886 pour le modèle Seagate et seulement 99 pour le produit Toshiba.