AI Room Calibration : LG annonce que ses barres de son cuvée 2020 embarqueront du machine learning

LG compte bien mettre de l'IA et du machine learning dans les barres de son de 2020, du moins les siennes. Pour ce faire, le constructeur coréen mise sur une technologie surnommée « AI Room Calibration », dont on ne sait pas encore grand chose. Tout juste apprend-on du groupe (qui dévoile comme l'année dernière son line-up avec un peu d'avance) que cette fonctionnalité permettra d'améliorer la calibration automatique de ses barres, jusqu'ici réalisée sans IA.Couplée aux supports Dolby Atmos et DTS:X, cette nouveauté devrait permettre un rendu sonore plus juste quel que soit votre intérieur, la taille de votre salon ou l'équipement audio que vous possédez déjà. Une bonne nouvelle sur le papier pour ceux qui n'ont pas craqué l'année dernière, mais qui méritera tout de même d'être vérifiée sur le salon américain.En tout, LG présentera un total de quatre nouvelles barres de son dans les couloirs et halls (trop) climatisés du CES. Toutes sont regroupés sous l'appellation SN (SN11RG, SN10YG, SN9YG et SN8YG) et profiteront entre autres d'une compatibilité 4K pass-through et eARC, précise, afin d'être utilisables dans différents types de configurations.Sur le haut de cette nouvelle gamme, le modèle SN11RG s'annonce comme une barre de son 7.1.4 avec des haut-parleurs arrières sans-fil conçus pour diffuser du son vers le haut pour un meilleur effet 3D. Comme par le passé, LG fait aussi appel à des technologies audio développées par l'anglais Meridian Audio, gage de qualité. LG ajoute par ailleurs que son line-up 2020 intégrera le Google Assistant dans plus de modèles qu'avant.Annonce pré-CES oblige, LG reste encore discret sur le prix de ses différentes barre de son. On ignore par ailleurs quel sera leur créneau de lancement. Des questions auxquelles le fabricant devra donner réponse d'ici un peu plus d'une semaine à Las Vegas.