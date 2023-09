Turquie : 11 000 ans de prison pour le fondateur de la plateforme de crypto-monnaies Thodex

À quoi pourrait bien ressembler la planète Terre dans 11 000 ans ? Difficile d'imaginer, tant il s'agit d'une époque lointaine. C'est en tout cas une question à ne pas poser à Faruk Fatih Özer, le fondateur de la plateforme de crypto-monnaies Thodex. Même s'il était doté du don d'immortalité, il ne pourrait toujours pas sortir de prison à cette date.

Il vient en effet d'être condamné à 11 196 ans (et 10 mois et 15 jours) de prison par un tribunal d'Istanbul pour les faits de « création, gestion et appartenance à une organisation », « blanchiment des valeurs immobilières » et « fraude qualifiée ». Quatre autres personnes ont aussi été condamnées dans le même temps. La peine que pourrait recevoir SBF, le fondateur de FTX, fait pâle figure à côté.

Faruk Fatih Özer avait, selon le tribunal, mis en place la plateforme Thodex dans l'idée d'escroquer le plus grand nombre de clients possibles, en leur promettant notamment dans de grandes campagnes publicitaires la possibilité de gagner des voitures de luxe.