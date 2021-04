Le marché des dérivés en crypto-monnaies atteint le volume d’échange de la Bourse de New York

« Les marchés dérivés sont importants, car leur comportement influence la dynamique des prix des crypto-monnaies elles-mêmes » explique Nicolas Christin, coauteur de l’étude du CyLab.

M. Christin décrit cette situation comme étant un peu le problème de la poule et de l’œuf. Les gens pourraient utiliser les marchés dérivés pour se couvrir contre certains mouvements de prix, dit-il, mais à leur tour, les marchés dérivés à fort effet de levier peuvent créer des cycles d’instabilité. La volatilité des prix des crypto-monnaies entraîne alors plus de liquidations sur les marchés dérivés, ce qui entraîne une volatilité des prix.

Cela dit, les données de marché disponibles montrent que BitMEX représente une part relativement mineure du total des liquidations. Sur les quelques 1,34 milliard de dollars de liquidations durant les 24 dernières heures, seuls 24,5 millions de dollars ont eu lieu sur l’exchange BitMEX, soit environ 1,8 % du total.

Ces marchés deviennent de plus en plus courants, que cela nous plaise ou non, d’après Christin : « Même si vous n’êtes pas personnellement intéressé par les crypto-monnaies, il est possible que votre conseiller financier ou une entreprise qui gère votre épargne en votre nom le soit bientôt. »