Attaqué en justice, le XRP de Ripple va être suspendu sur Coinbase

La plateforme de crypto-monnaie Coinbase a annoncé qu’elle cesserait le trading et les dépôts de XRP pour tous ses clients à la suite des accusations de la Securities and Exchange Commission (SEC).

La SEC allègue en outre que Ripple a distribué le XRP comme un titre financier et que les deux fondateurs n’ont pas enregistré leurs ventes personnelles de tokens. Dans le communiqué de presse, nous pouvons lire : « Coinbase prévoit de suspendre complètement le trading de XRP le mardi 19 janvier 2021 à 19 h. Les utilisateurs continueront à avoir accès à leurs fonds en XRP. »

Coinbase est le deuxième exchange majeur à suspendre le trading du XRP après la plateforme Bitstamp. Des plateformes moins importantes telles que OKCoin, Beaxy, Cross Tower et OSL ont déjà sauté le pas.

Le prix de la quatrième plus grande crypto-monnaie a déjà perdu plus de la moitié de sa valeur depuis la semaine dernière. Le cours du XRP est passé de 0,63 dollar à 0,215 dollar, soit une chute de plus de 65 % en 10 jours. Le XRP s’échange à 0,215 dollar au moment où nous écrivons ces lignes.