Audius, plateforme blockchain de streaming musical, se lance avec Deadmau5

La plateforme est totalement gratuite et il suffit d’interagir avec (écouter ou reposter des titres, suivre des artistes…) pour toucher des jetons AUDIUS. Ces jetons servent ensuite à être mis sous séquestre pour garantir d’une part la sécurité du réseau, mais aussi pour rémunérer les artistes.

Pour fêter l’arrivée du jeton AUDIUS sur le réseau principal Ethereum, les 10 000 utilisateurs et artistes les plus actifs de la plateforme ont eu le droit à une distribution gratuite (airdrop) de 50 millions de jeton. Et quitte à faire l’annonce en musique, c’est Deadmau5 et RAC qui se sont occupés de mettre l’ambiance dans un live musical d’une heure et demie pour les utilisateurs de la plateforme.

Ce jeton servira aussi à voter pour différentes propositions d’évolution de la plateforme. Bien que l’application connaisse encore quelques lenteurs, elle est disponible sur IOS et Android, et par rapport à son lancement, le catalogue des artistes est aujourd’hui plus fourni !