Endetté, le FC Barcelona se lance dans la vente de NFT

Dans un contexte de nomination d'un nouvel entraîneur – qui devrait être Xavi, un ancien milieu parmi les plus prolifiques de l'histoire du club (plus de 770 matchs officiels) et du football espagnol plus largement –, il s'agit également de rassurer les supporters et notamment les Socios, ces derniers possédant une partie du club et votant, entre autres, pour élire le président du FCB. Pas sûr que cela suffise à les divertir longtemps, ni à faire revenir Messi au club.