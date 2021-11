Sony WH-1000XM4 : l'un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit à prix choc

Le casque Sony WH-1000XM4 est un excellent casque dont le principal atout est la réduction de bruit active. En activant celle-ci, les micros du casque vont capter les nuisances extérieures, les analyser, et diffuser dans vos oreilles le spectre audio inverse de ceux-ci. Cela va vous procurer alors une douce quiétude et un moment de calme bienvenu.

Parmi les autres options de ce casque on retrouve l'indispensable "speak-to-chat". Le casque va détecter lorsque vous parler et va donc baisser le volume de la musique et couper la réduction de bruit active pour que vous puissiez discuter sans avoir à le retirer de vos oreilles.

Très confortable, compact et livré avec une housse de transport rigide, c'est le compagnon idéal lors de vos périples en transports, pendant les voyages ou simplement au travail pour avoir un peu de concentration.

L'autonomie mesurée varie en fonction du nombre d'options activées : si vous mettez tout au maximum vous en avez pour environ 20h. Et si vous mettez le minimum, vous pouvez compter sur le double, soit 40h. Donc en fonction de votre utilisation, vous avez une autonomie comprise entre 20h et 40h.