Intel : le package de l'i9-12900K est fou, mais... quel intérêt ?

À quelques jours de son lancement, le Core i9-12900K n’a décidément plus grand-chose à cacher. Nous avions eu l’opportunité de l’admirer début octobre à travers plusieurs photos , où il s’affichait sous tous les angles et dans son plus simple appareil. Le voici cette fois emballé dans un bien bel écrin, tel qu’il sera expédié, digne du porte-étendard des Alder Lake-S qu’il est.