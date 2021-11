Pixel 6 vs iPhone 13, un combat sans vainqueur (sur le papier) ?

Au dos, l'iPhone 13 loge ses capteurs photo dans un bloc dans le coin supérieur gauche, comme il est de coutume depuis deux ans. Google a opté pour une approche plus originale avec une disposition horizontale, formant un bandeau noir qui sépare le panneau arrière en deux parties.

La prise en main du smartphone semble plus simple sur l'iPhone 13, plus petit (146.7 x 71.5 x 7.7 mm) et plus léger (174 g) que le Pixel 6, qui affiche des dimensions de 158.6 x 74.8 x 8.9 mm pour un poids de 207 g. De plus, le design et le revêtement du mobile de Google nous a paru quelque peu glissant.