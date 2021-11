Arrêtez tout, il y a de la DDR5 au look Lego chez Galax

Le rendu est pour le moins original, mais gardons à l’esprit que les images dévoilées restent des prototypes 3D pour le moment. Les DDR5 Lego de Galax semblent donc tout miser sur leur look, puisque question specs elles n’apporteront rien de plus que certaines DDR4 de qualité avec leur fréquence de 4.800 MHz disponible en kits 6 Go (2x8 Go), 32 Go (2x16 Go) et 64 Go (2x32 Go). Ni prix ni date de sortie n’ont été annoncés, mais comme les autres produits de la gamme GAMER, ce kit DDR5 ne quittera probablement pas le sol chinois.