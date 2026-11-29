La NASA ouvre sa retransmission à 16 h 25, heure de Paris, soit vingt-deux minutes avant le décollage. Vous pouvez la suivre gratuitement sur NASA+, le service vidéo de l'agence, sur sa chaîne YouTube, via la vidéo ci-dessous ou sur son compte X. La NASA regroupe aussi ces liens sur sa page des directs.

SpaceX démarre son direct vers 16 h 27, une vingtaine de minutes avant le décollage. Vous pouvez le regarder sur la page de la mission du site de SpaceX ou sur le compte X de la société d'Elon Musk.

Pour l'arrivée du cargo à l'ISS, rendez-vous mardi 1er décembre sur NASA+. L'agence américaine retransmettra l'approche du Cygnus XL à partir de 7 h 10.