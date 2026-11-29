La fusée Falcon 9 de SpaceX doit décoller ce dimanche 29 novembre à 16 h 47, heure de Paris, avec le cargo Cygnus XL de Northrop Grumman pour ravitailler la Station spatiale internationale. Vous pouvez suivre le lancement en direct sur le site de SpaceX ou sur NASA+.
Northrop Grumman envoie vers la station son troisième Cygnus XL, la version allongée de son vaisseau cargo sans équipage. L'industriel américain a fait voler ce modèle pour la première fois en septembre 2025, et il lance ses Cygnus sur la Falcon 9 de SpaceX depuis l'arrêt de sa fusée Antares. Pour cette mission, appelée NG-25 chez Northrop Grumman et CRS-25 à la NASA, l'agence américaine envoie environ 5 tonnes de provisions et d'expériences scientifiques aux astronautes, dont des travaux sur l'administration des médicaments contre le cancer et l'arthrose.
Où regarder le lancement de Falcon 9 en direct ce dimanche
La NASA ouvre sa retransmission à 16 h 25, heure de Paris, soit vingt-deux minutes avant le décollage. Vous pouvez la suivre gratuitement sur NASA+, le service vidéo de l'agence, sur sa chaîne YouTube, via la vidéo ci-dessous ou sur son compte X. La NASA regroupe aussi ces liens sur sa page des directs.
SpaceX démarre son direct vers 16 h 27, une vingtaine de minutes avant le décollage. Vous pouvez le regarder sur la page de la mission du site de SpaceX ou sur le compte X de la société d'Elon Musk.
Pour l'arrivée du cargo à l'ISS, rendez-vous mardi 1er décembre sur NASA+. L'agence américaine retransmettra l'approche du Cygnus XL à partir de 7 h 10.
La météo peut encore repousser le décollage à lundi
Selon la NASA il y a 75 % les chances d'une météo favorable au lancement. Les équipes surveillent surtout une épaisse couche de nuages. Leurs règles de sécurité interdisent de tirer une fusée à travers ce type de nuages, à cause du risque de foudre au passage du lanceur. En cas de report, SpaceX pourra retenter sa chance lundi 30 novembre à 16 h 24.
Les équipes de SpaceX ont enfermé le Cygnus XL dans la coiffe de la fusée en début de semaine. Elles ont ensuite installé l'ensemble samedi sur le pas de tir du complexe de lancement 40, à la base de Cap Canaveral, en Floride.
Selon SpaceX, ce vol sera le neuvième du premier étage de cette Falcon 9. La société d'Elon Musk l'a notamment fait voler pour deux ravitaillements de l'ISS par ses cargos Dragon, CRS-34 et CRS-35, et prévoit de le faire revenir se poser à Cap Canaveral, sur la zone d'atterrissage 40.
Les astronautes de l'ISS captureront le Cygnus XL mardi matin
Northrop Grumman prévoit l'arrivée du cargo à la station mardi 1er décembre, deux jours après le décollage. Pour l'amarrer, l'équipage doit l'attraper avec le Canadarm2, le grand bras robotique de l'ISS. Jessica Watkins et Luke Delaney, astronautes de la NASA à bord, « utiliseront le bras robotique Canadarm2 pour capturer le Cygnus XL le mardi 1er décembre », annonce l'agence dans son communiqué. La capture est prévue à 8 h 35, heure de Paris.
Les contrôleurs au sol installeront ensuite le vaisseau sur le port du module Unity tourné vers la Terre, où l'équipage le déchargera. Les équipes de Houston avaient piloté ce bras en novembre 2025 pour déplacer le premier Cygnus XL et libérer un port pour le Soyouz MS-28.
Northrop Grumman a appelé ce vaisseau S.S. James « Jim » A. Lovell, en hommage au commandant d'Apollo 13, mort en août 2025 à 97 ans. L'astronaute avait volé quatre fois dans l'espace, et il avait fait le tour de la Lune avec Apollo 8 puis Apollo 13. La NASA laissera le cargo à la station jusqu'en mai 2027. L'équipage le remplira alors de déchets et de matériel inutile, avant sa destruction dans l'atmosphère à sa rentrée.
Les astronautes ont reçu une autre livraison cette semaine. L'agence spatiale russe Roscosmos a lancé mardi le cargo Progress 97 depuis Baïkonour, au Kazakhstan, et l'a amarré jeudi au module Rassvet avec environ trois tonnes de carburant et de provisions.