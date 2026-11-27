Dimorphos est un petit astéroïde de 151 mètres de diamètre qui gravite autour d'un voisin qui en impose un peu plus, Didymos, avec ses 730 mètres. En le percutant, DART voulait voir s'il était possible de dévier un astéroïde en lui fonçant dessus, au cas où l'un d'eux se dirigerait un jour vers la Terre. Les télescopes au sol ont bien vu son orbite changer, ça il n'y avait aucun doute. La sonde Hera a été lancée il y a deux ans et se trouve aujourd'hui à 197 millions de kilomètres de nous. Avec pour mission de mesurer les effets du choc sur la trajectoire de l'astéroïde, mais aussi sur sa forme.