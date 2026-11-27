La sonde européenne Hera a transmis ses premières images de Dimorphos, l'astéroïde percuté par la mission DART en 2022. L'ESA a présenté mercredi des images d'un cratère géant et d'un choc qui a laissé des traces.
En septembre 2022, la NASA précipitait volontairement sa sonde DART sur l'astéroïde Dimorphos. Ce fut la première expérience de défense planétaire de l'histoire, sans savoir précisément ce que le choc laisserait derrière lui. La sonde Hera de l'Agence spatiale européenne est désormais sur place, et ses premières images racontent une histoire bien plus mouvementée que prévu. L'Agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé mercredi 25 novembre des clichés très intéressants, avec un flanc écrasé, une rotation désordonnée et des centaines de rochers en embuscade. Un régal pour les scientifiques.
La sonde Hera découvre un astéroïde aplati par le choc
Dimorphos est un petit astéroïde de 151 mètres de diamètre qui gravite autour d'un voisin qui en impose un peu plus, Didymos, avec ses 730 mètres. En le percutant, DART voulait voir s'il était possible de dévier un astéroïde en lui fonçant dessus, au cas où l'un d'eux se dirigerait un jour vers la Terre. Les télescopes au sol ont bien vu son orbite changer, ça il n'y avait aucun doute. La sonde Hera a été lancée il y a deux ans et se trouve aujourd'hui à 197 millions de kilomètres de nous. Avec pour mission de mesurer les effets du choc sur la trajectoire de l'astéroïde, mais aussi sur sa forme.
Le 5 novembre, l'ESA avait publié une image inédite des deux astéroïdes, Didymos et Dimorphos. Ce mercredi, elle a présenté de nouveaux clichés, pris notamment par la caméra AFC d'Hera, et ils ont surpris jusqu'aux spécialistes. Comparée à une photo prise par la caméra DRACO de DART peu avant l'impact, la face frappée apparaît désormais bien aplatie, comme rabotée. Elle porte un cratère de la taille d'un stade de football, qui s'étend sur toute la largeur de l'astéroïde. Patrick Michel, scientifique principal de la mission (CNRS / Observatoire de la Côte d'Azur), a fait part de son étonnement. L'autre face, elle, ne semble pas avoir changé.
Le choc a laissé d'autres séquelles. Dimorphos tourne désormais sur lui-même de façon un peu chaotique, comme une toupie bousculée en plein élan. Et les deux astéroïdes sont maintenant encerclés par des centaines de rochers, de quelques mètres seulement. Avec une nouvelle image toutes les 15 à 25 minutes, la caméra infrarouge thermique TIRI d'Hera a même pu suivre Dimorphos le long d'une orbite autour de Didymos.
Hera, entre champ de rochers et grandes premières
Aussi fascinants soient-ils pour les scientifiques, ces rochers dressent un sérieux obstacle sur la route d'Hera. Pour prendre de nouvelles images en haute résolution, Hera devra s'approcher au plus près de Didymos et de Dimorphos. La sonde transporte aussi deux passagers, Juventas et Milani, des satellites miniatures appelés CubeSats. Ce seront d'ailleurs les premiers CubeSats à orbiter autour d'un astéroïde pour l'observer de près, avant de s'y poser. Leur largage doit commencer en janvier 2027 si tout va bien, et les équipes devront composer avec ce voisinage rocailleux. Pour Aurélie Moussi-Soffys, cheffe de projet Hera au CNES, la découverte enchante les chercheurs, mais « les ingénieurs ont quant à eux un peu plus la pression ».
Une partie de la manœuvre se fera à Toulouse. Depuis le Centre spatial toulousain, le Centre national d'études spatiales (CNES) pilotera les opérations de proximité des deux CubeSats, de leur séparation d'avec Hera jusqu'à leur atterrissage. Il guidera leurs trajectoires et programmera leurs instruments. Et il travaillera avec les industriels SpaceBel, GomSpace et Tyvak, ainsi qu'avec les équipes chargées des instruments des CubeSats (IPAG, ROB, université d'Helsinki, INAF, UNIBO). La France fournit aussi la carte de réception du radar basse fréquence JuRa.
Malgré ces obstacles, Hera accumule les premières. C'est la première sonde à rester auprès d'un astéroïde binaire, c'est-à-dire accompagné de son propre satellite, au lieu de simplement le survoler. Grâce à un instrument français, elle doit aussi réaliser la première tomographie radar d'un astéroïde. En le sondant au radar, elle pourra voir comment il est constitué à l'intérieur, un peu comme lors d'une échographie. Enfin, jamais un cratère d'impact n'avait été étudié sur place, à la surface même d'un astéroïde. Mais un record lui échappe toutefois : Dimorphos n'est plus le plus petit astéroïde jamais visité. Depuis juillet, ce titre revient à Kamo'oalewa, rejoint par la sonde chinoise Tianwen-2.