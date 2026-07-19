Hayabusa2 a repéré Torifune dès le 19 juin, puis elle est passée à un guidage autonome trois heures avant le survol du 5 juillet. Pour cette étape, les équipes ont conçu un logiciel de navigation spécifique et l’ont envoyé à la sonde peu avant la manœuvre.

La caméra de navigation télescopique ONC-T a livré l’essentiel des images du survol. Mais les quatre instruments scientifiques de la sonde ont fonctionné simultanément. L’imageur infrarouge thermique TIR a capté neuf secondes de données, entre 9h29min50 et 9h29min59 en temps universel, soit une seconde avant l’approche la plus proche. Grâce à ces données infrarouges, les équipes ont confirmé, de façon indépendante, la structure binaire par la chaleur émise en surface. Le spectromètre proche infrarouge NIRS3 et l’altimètre laser LIDAR ont également transmis des données. Le LIDAR a probablement livré la première mesure de distance par laser jamais obtenue lors du survol d’un astéroïde, d’après Makoto Yoshikawa.

Dans les jours suivant le survol, les équipes n’ont téléchargé que 25 mégaoctets de données jugées prioritaires. Elles devront patienter plusieurs mois avant de récupérer le reste, soit environ 300 mégaoctets. Le 9 juillet, la JAXA a redémarré le moteur ionique de Hayabusa2 pour amorcer une croisière de quatre mois vers deux survols de la Terre, prévus en 2027 et en 2028.

Makoto Yoshikawa a établi un parallèle avec la mission américaine DART, qui a percuté l’astéroïde Dimorphos en 2022 pour tester la possibilité de dévier un astéroïde. D'après l’ancien responsable de la mission, la JAXA a désormais acquis la capacité technique à faire entrer en collision une sonde avec un petit corps céleste, une compétence utile à la reconnaissance rapide d'un astéroïde inconnu avant l’envoi d'un éventuel impacteur.

En Europe, l’Agence spatiale européenne prépare sa mission Ramses, qui accompagnera l'astéroïde Apophis lors de son passage au plus près de la Terre en 2029. Comme au Japon, les ingénieurs européens veulent d’abord apprendre à caractériser rapidement un objet mal connu, avant d’envisager une intervention directe.

Hayabusa2 rejoindra l'astéroïde 1998 KY26, large d’environ 11 mètres, lors d'un rendez-vous prévu en 2031.