SpaceX veut investir dans des puces NVIDIA Vera Rubin, mais Elon Musk a une idée bien juteuse de leur utilisation. Si une partie sera utilisée par l'entreprise, une autre pourrait être louée à des services tiers.
SpaceX a obtenu 44 milliards de dollars de financement sous forme de prêt pour s'offrir les puces Vera Rubin de NVIDIA. L'opération est menée par Apollo et Goldman Sachs. Les livraisons sont attendues au premier semestre 2027.
Une opération structurée par Apollo et Goldman Sachs
Le financement prend la forme d'obligations seniors et subordonnées. Plusieurs investisseurs institutionnels ont pris des engagements initiaux importants, via leurs fonds ou des comptes qu'ils gèrent : BlackRock, Goldman Sachs Asset Management et des comptes conseillés par KKR.
Les engagements recueillis ont dépassé le montant que SpaceX cherchait initialement à lever. L'opération fait suite à une déclaration d'Elon Musk, dirigeant de SpaceX, qui avait indiqué en octobre que l'entreprise recherchait des financements extérieurs. Selon lui, ces capitaux doivent aider des investissements dans des datacenters et d'autres infrastructures d'intelligence artificielle.
Trois tranches de dette détaillées
D'après nos confrères de chez Reuters, trois tranches ont été rendues publiques :
- 25,17 milliards de dollars d'obligations senior garanties de notation A3, avec un rendement de 8,259 % et une échéance en avril 2033
- 4,4 milliards de dollars d'obligations senior garanties de notation A2, avec un rendement de 7,66 % et un remboursement prévu en avril 2031
- 2,564 milliards de dollars d'obligations subordonnées garanties de classe B, avec un rendement de 8,36 % et une échéance en avril 2033
Ces trois tranches cumulent environ 32,1 milliards de dollars, soit moins que les 44 milliards annoncés par l'entreprise. Les informations à notre disposition n'expliquent pas cet écart de près de 12 milliards de dollars. Les établissements financiers n'ont par ailleurs communiqué ni le nombre de puces concernées, ni leur prix unitaire, ni le calendrier complet de remboursement.
Des livraisons attendues dès 2027
Les fonds serviront à acheter la plateforme Vera Rubin de NVIDIA, un système de calcul conçu pour les charges de travail exigeantes en intelligence artificielle. Il vise notamment l'entraînement de grands modèles, l'exécution de tâches d'inférence et le traitement de gros volumes de données.
SpaceX prévoit d'installer ce matériel dans ses infrastructures informatiques au sol. Les processeurs ne seront pas embarqués à bord de "satellites datacenters" tant rêvés par Elon Musk. Les livraisons, prévues de janvier à juin 2027, détermineront à quel moment l'entreprise pourra intégrer ces équipements à ses installations. Elon Musk aurait toutefois une idée derrière la tête, au lieu de développer Grok à l'extrême avec toutes ces puces, il pourrait louer sa puissance de calcul aux autres fournisseurs de services d'IA, un calcul bien plus rentable.