SpaceX prévoit d'installer ce matériel dans ses infrastructures informatiques au sol. Les processeurs ne seront pas embarqués à bord de "satellites datacenters" tant rêvés par Elon Musk. Les livraisons, prévues de janvier à juin 2027, détermineront à quel moment l'entreprise pourra intégrer ces équipements à ses installations. Elon Musk aurait toutefois une idée derrière la tête, au lieu de développer Grok à l'extrême avec toutes ces puces, il pourrait louer sa puissance de calcul aux autres fournisseurs de services d'IA, un calcul bien plus rentable.