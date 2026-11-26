Et pour ceux qui sont sceptiques quant à cette opération, ils pourront très rapidement juger sur pièce. Car Elon Musk annonce que la première des deux actions - celle provenant de SpaceX - sera transférée aux enfants américains dès le mois prochain.

« Les actions provenant directement de moi seront transférées à l'expiration de ma période de blocage, en juin de l'année prochaine » a-t-il ajouté, dans un message séparé. Et au-delà de la question de la publicité, il y aussi à long terme un intérêt bien senti pour Elon Musk dans cette opération promotionnelle. « Cela permet de constituer une base massive et durable d'actionnaires particuliers » émet ainsi comme hypothèse le conseiller en marchés mondiaux chez Mitrade Group, Christopher Brankin.

Avoir des investisseurs particuliers qui possèdent une part importante du capital d'une entreprise est souvent considéré comme un avantage pour une société, en ce que cette configuration protège plus facilement d'une OPA. Cela offre aussi un actionnariat plus ouvert aux investissements lourds à long terme que les investisseurs institutionnels - en France, on a ainsi l'exemple d'Air Liquide qui fonctionne de cette manière. Et pour une entreprise comme SpaceX, qui souhaite pouvoir développer la conquête spatiale, il n'est pas imprudent de dire que d'énormes investissements à long terme devraient être au programme !