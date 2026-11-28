Les capacités de calcul de SpaceX attireraient tous les géants de l'IA. À l'instar de Google, si l'on en croit les dernières paroles d'Elon Musk.
Aujourd'hui, dans le secteur de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir entraîner les IA les plus performantes qu'il soit, il faut des capacités de calcul gigantesques, que seule permettent les grandes infrastructures de data centers. Et la capacité de calcul est aujourd'hui encore rare, ce qui fait que certaines entreprises qui en disposent de beaucoup, comme SpaceX, sont franchement courtisées !
Google serait intéressé par les capacités de calcul de SpaceX, selon Elon Musk
Elon Musk comparait il y a quelques semaines le marché de la capacité de calcul à un casino. Car pour le moment, celle-ci est rare, et à l'avantage de ceux qui en proposent (comme SpaceX), mais demain, elle peut devenir abondante, ce qui se fera à l'avantage des clients. Le côté casino vient du fait que l'on ne sait absolument pas si (ou quand) le retournement peut arriver.
Dans tous les cas en ce moment, c'est toujours à l'avantage des fournisseurs, vers qui les clients affluent. Elon Musk vient ainsi d'annoncer dans un nouveau message posté sur X que Google a montré un « intérêt à louer davantage de capacité de calcul. »
Google a déjà un accord avec SpaceX
« Davantage » car le géant américain a déjà passé, à l'instar de concurrents comme Anthropic, un premier contrat avec SpaceX pour bénéficier des performances des supercalculateurs Colossus de SpaceX.
À la mi-2026, Google avait en effet signé un contrat avec SpaceX qui lui permettait d'accéder à la puissance de quelque 110 000 GPU NVIDIA. En contrepartie, Google verse à partir d'octobre 2026 une somme de 920 millions d'euros par mois, avec un contrat qui peut courir jusqu'à juin 2029 (la valeur cumulée de l'accord sur l'ensemble de la durée est de près de 30 milliards de dollars). En faudrait-il déjà plus à la firme de Mountain View ?