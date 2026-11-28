Elon Musk comparait il y a quelques semaines le marché de la capacité de calcul à un casino. Car pour le moment, celle-ci est rare, et à l'avantage de ceux qui en proposent (comme SpaceX), mais demain, elle peut devenir abondante, ce qui se fera à l'avantage des clients. Le côté casino vient du fait que l'on ne sait absolument pas si (ou quand) le retournement peut arriver.

Dans tous les cas en ce moment, c'est toujours à l'avantage des fournisseurs, vers qui les clients affluent. Elon Musk vient ainsi d'annoncer dans un nouveau message posté sur X que Google a montré un « intérêt à louer davantage de capacité de calcul. »