Ce dimanche, la capsule Soyouz MS-28 quittera l’amarrage de la Station spatiale internationale avec à son bord l’astronaute de la NASA Chris Williams et les cosmonautes russes Sergueï Koud-Sverchkov et Sergueï Mikaïev. Après 241 jours en orbite, le trio atterrira dans la steppe du Kazakhstan, au lendemain d’une cérémonie de passation de commandement.
La capsule se séparera de la station à 9 h 02, heure de Paris, avant un atterrissage prévu vers 12 h 26 au sud-est de la ville kazakhe de Djezkazgan. Chris Williams effectue son tout premier vol spatial, comme Sergueï Mikaïev, alors que Sergueï Koud-Sverchkov entame sa deuxième mission après un séjour de 185 jours en 2020 et 2021. Le trio a décollé le 27 novembre 2025, lors du traditionnel Thanksgiving aux États-Unis, et a rejoint la Station spatiale internationale le jour même. Depuis, il a parcouru 164 millions de kilomètres et bouclé 3 856 orbites autour de la Terre.
Un physicien devenu astronaute boucle sa première mission
Avant d’être sélectionné par la NASA en 2021, Chris Williams était physicien médical à la faculté de médecine de Harvard. Il a exercé au Dana-Farber Cancer Institute de Boston, où il a développé des techniques d’imagerie pour guider les traitements contre le cancer. Ancien pompier volontaire et secouriste durant ses études, il détenait déjà un doctorat en astrophysique obtenu au Massachusetts Institute of Technology avant de bifurquer vers la physique médicale. Il a achevé sa formation d’astronaute en 2024, au sein du 23ᵉ groupe sélectionné par la NASA, puis a embarqué en novembre 2025 pour son baptême spatial.
Pendant son séjour à bord de l’ISS, Chris Williams a testé un nouveau système d’entraînement physique conçu pour les missions de longue durée. Il a également contribué à des expériences sur l’efficacité des carburants cryogéniques et sur la croissance de cristaux semi-conducteurs en apesanteur, avant de participer à la conception de nouveaux protocoles de sécurité pour les rentrées atmosphériques.
En novembre 2025, le pas de tir de Baïkonour avait subi d’importants dégâts au moment du lancement de Soyouz MS-28. Les équipes du centre de contrôle de Houston avaient alors réorganisé l’amarrage de la station pour accueillir la capsule russe, en déplaçant à l’aide du bras robotique Canadarm2 le vaisseau cargo Cygnus XL déjà amarré à un autre port. La Station spatiale internationale avait affiché, pour la première fois de son histoire, ses huit ports d’amarrage occupés simultanément, mais sans gravité pour la suite de la mission.
Jessica Meir prend le commandement avant le retour vers la Terre
La veille de la séparation, ce samedi, une cérémonie a marqué la transition entre les expéditions 74 et 75 à bord de l’ISS. Sergueï Koud-Sverchkov y a transmis le commandement de la station à l’astronaute de la NASA Jessica Meir, dont l’expédition entrera officiellement en fonction au moment du désamarrage de Soyouz MS-28. Meir et Chris Williams avaient justement travaillé ensemble le 30 juin, lors d’une sortie extravéhiculaire de plus de sept heures consacrée au remplacement d'une articulation défaillante du bras robotique Canadarm2.
La NASA diffusera l’ensemble de la séquence en direct, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. La retransmission consacrée à la séparation débutera à 8h30, heure de Paris, dimanche matin, tandis que les images de la rentrée atmosphérique et de l’atterrissage reprendront à partir de 11h15.
Après l’atterrissage, les équipes de récupération convoieront les trois spationautes en hélicoptère jusqu’à Karaganda, où elles sont basées. Chris Williams regagnera ensuite le Johnson Space Center de la NASA, à Houston, tandis que Sergueï Koud-Sverchkov et Sergueï Mikaïev retourneront à leur base d’entraînement de la Cité des étoiles, en Russie.