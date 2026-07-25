Avant d’être sélectionné par la NASA en 2021, Chris Williams était physicien médical à la faculté de médecine de Harvard. Il a exercé au Dana-Farber Cancer Institute de Boston, où il a développé des techniques d’imagerie pour guider les traitements contre le cancer. Ancien pompier volontaire et secouriste durant ses études, il détenait déjà un doctorat en astrophysique obtenu au Massachusetts Institute of Technology avant de bifurquer vers la physique médicale. Il a achevé sa formation d’astronaute en 2024, au sein du 23ᵉ groupe sélectionné par la NASA, puis a embarqué en novembre 2025 pour son baptême spatial.

Pendant son séjour à bord de l’ISS, Chris Williams a testé un nouveau système d’entraînement physique conçu pour les missions de longue durée. Il a également contribué à des expériences sur l’efficacité des carburants cryogéniques et sur la croissance de cristaux semi-conducteurs en apesanteur, avant de participer à la conception de nouveaux protocoles de sécurité pour les rentrées atmosphériques.

En novembre 2025, le pas de tir de Baïkonour avait subi d’importants dégâts au moment du lancement de Soyouz MS-28. Les équipes du centre de contrôle de Houston avaient alors réorganisé l’amarrage de la station pour accueillir la capsule russe, en déplaçant à l’aide du bras robotique Canadarm2 le vaisseau cargo Cygnus XL déjà amarré à un autre port. La Station spatiale internationale avait affiché, pour la première fois de son histoire, ses huit ports d’amarrage occupés simultanément, mais sans gravité pour la suite de la mission.