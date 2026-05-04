xryl

J’ai un doute pour la fusée Soyouz. Il y a un facteur d’échelle bizarre si c’est le cas. La limite de l’atmosphère, c’est ~100km. L’orbite de l’ISS, 400km. Voir un objet, même de 30m de diamètre à 300km de distance, je n’y crois pas: ça fait un angle de 5m°, soit au moins 4x en dessous de la résolution que peut discerner l’œil humain. Et ça, ce serait juste un point lumineux (un « pixel »/une tache). Dans sa vidéo, on distingue beaucoup mieux que ça, donc l’objet doit être beaucoup plus gros.