Depuis la Station Spatiale internationale (ISS), un astronaute de la NASA a assisté à un spectacle aussi rare que saisissant : une boule de feu traversant l’atmosphère terrestre. De quoi s’agit-il ?
Si l’équipage d’Artemis II nous a fascinés le mois dernier, les astronautes à bord de l’ISS ne manquent pas, eux non plus, de nous offrir de magnifiques clichés. C’est le cas de Chris Williams de la NASA, arrivé dans la station le 27 novembre 2025 à bord d’un Soyouz, accompagné des cosmonautes russes Sergey Kud-Sverchkov et Sergei Mikaev. Il s’agit de sa toute première mission spatiale et visiblement, elle ne manque pas de rebondissements.
Un spectacle saisissant
Il y a quelques jours, l'astronaute s'installait tranquillement dans la coupole de l’ISS, module vitré qui offre une vue panoramique sur la Terre et l’espace et dont les astronautes raffolent. Objectif : guetter l’approche du Progress MS-34, vaisseau cargo russe lancé deux jours plus tôt par une fusée Soyouz. À son bord, environ trois tonnes de vivres, de matériel et d’expériences scientifiques destinés à l’équipage de la station.
« Alors que nous survolions l’Afrique de l’Ouest, j’ai vu un objet lumineux juste en dessous de nous, filant à toute allure dans la haute atmosphère », explique Chris Williams dans une publication sur X.com, accompagnée de trois photographies et d’une vidéo.
« J'ai vu sa traînée s'allonger, puis se fragmenter en une pluie de petits morceaux. Je pense que c'était sans doute un débris orbital ou un satellite qui s'est désintégré en entrant dans l'atmosphère. C'était tout un spectacle lumineux ! », poursuit-il.
Une fusée Soyouz ?
Mais l’hypothèse la plus probable pour expliquer ce phénomène est bien plus attrayante, car il s’agirait de l’étage supérieur de la fusée Soyouz qui avait lancé le Progress MS-34 deux jours plus tôt. Cela expliquerait notamment la taille imposante de l’objet.
Une anecdote dont Chris Williams se souviendra probablement très longtemps. Pour rappel, il partage actuellement l’ISS avec l’astronaute française Sophie Adenot, arrivée dans la station en février dernier pour une durée de huit mois environ.