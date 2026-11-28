Avec plus de 600 salariés, la branche photonique de Lumibird a réalisé 113,4 millions d'euros de ventes en 2025. Cette division fabrique des lasers pour des télémètres, des capteurs lidar, des satellites et des instruments scientifiques. Thales obtiendra ainsi un accès souverain à un fabricant de composants laser placé en amont de ses équipements optroniques et de ses désignateurs. Un désignateur pointe un faisceau sur un objectif pour guider une roquette ou une bombe jusqu'à lui. Lumibird fournit notamment des télémètres et des systèmes de désignation pour le Rafale de Dassault Aviation, et il vend aussi des technologies de défense aérienne et de lutte anti-drones.

Le groupe veut aussi prendre place sur le marché européen des armes laser à énergie dirigée, capables de détruire un drone en vol. Thales travaille sur ce terrain avec MBDA, Safran et CILAS au sein du consortium Syderal, le démonstrateur de laser anti-drones commandé par la Direction générale de l'armement en 2025. « Cette acquisition renforcera encore la souveraineté de l'Europe dans le secteur en forte croissance des technologies photoniques, au service des marchés de la défense comme du civil », affirme Hervé Dammann, directeur général adjoint de Thales chargé des systèmes terrestres et aériens. « La logique industrielle est solide », estiment les analystes de la société de Bourse Portzamparc, cités par Reuters. Cinq mois plus tôt, le groupe avait lancé le rachat d'Exail, le spécialiste français des drones sous-marins, lui aussi actif dans la photonique.

Lumibird pourra continuer à vendre ses lasers à tous les intégrateurs et maîtres d'œuvre de la défense, selon les deux groupes. L'entreprise bretonne réalise moins de la moitié de ses ventes dans la défense et le spatial, et prévoit de passer au-dessus de 60 % à moyen terme. Pour Marc Le Flohic, Thales est « le bon partenaire industriel pour la prochaine étape ».