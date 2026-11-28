Thales est entré en négociations exclusives pour racheter 51,6 % de Lumibird, le fabricant de lasers de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Le groupe de défense veut s'assurer l'accès aux sources laser de ses systèmes optroniques et entrer sur le marché européen des armes laser.
Le groupe Lumibird est né en 2017 de la fusion de Keopsys, installé à Lannion, et de Quantel. Dans la ville, siège et berceau de l'entreprise, le projet de Thales a surpris les milieux économiques. Pour l'une des personnes interrogées par Ouest-France, il s'agit d'« une reconnaissance de l'expertise acquise ici ». Le P.-D.G, Marc Le Flohic, contrôle la majorité du capital par l'intermédiaire de deux sociétés, et c'est à elles que Thales achètera ce bloc d'actions, selon le communiqué des deux groupes. Avant cette opération, Lumibird doit céder sa division médicale, spécialisée dans l'ophtalmologie, à l'américain IPG Photonics. Les deux sociétés ont signé cette vente en septembre, pour 300 millions d'euros. Thales reprendra donc la seule branche photonique de Lumibird, l'un de ses fournisseurs de télémètres laser.
Thales veut garder la main sur ses sources laser de défense
Avec plus de 600 salariés, la branche photonique de Lumibird a réalisé 113,4 millions d'euros de ventes en 2025. Cette division fabrique des lasers pour des télémètres, des capteurs lidar, des satellites et des instruments scientifiques. Thales obtiendra ainsi un accès souverain à un fabricant de composants laser placé en amont de ses équipements optroniques et de ses désignateurs. Un désignateur pointe un faisceau sur un objectif pour guider une roquette ou une bombe jusqu'à lui. Lumibird fournit notamment des télémètres et des systèmes de désignation pour le Rafale de Dassault Aviation, et il vend aussi des technologies de défense aérienne et de lutte anti-drones.
Le groupe veut aussi prendre place sur le marché européen des armes laser à énergie dirigée, capables de détruire un drone en vol. Thales travaille sur ce terrain avec MBDA, Safran et CILAS au sein du consortium Syderal, le démonstrateur de laser anti-drones commandé par la Direction générale de l'armement en 2025. « Cette acquisition renforcera encore la souveraineté de l'Europe dans le secteur en forte croissance des technologies photoniques, au service des marchés de la défense comme du civil », affirme Hervé Dammann, directeur général adjoint de Thales chargé des systèmes terrestres et aériens. « La logique industrielle est solide », estiment les analystes de la société de Bourse Portzamparc, cités par Reuters. Cinq mois plus tôt, le groupe avait lancé le rachat d'Exail, le spécialiste français des drones sous-marins, lui aussi actif dans la photonique.
Lumibird pourra continuer à vendre ses lasers à tous les intégrateurs et maîtres d'œuvre de la défense, selon les deux groupes. L'entreprise bretonne réalise moins de la moitié de ses ventes dans la défense et le spatial, et prévoit de passer au-dessus de 60 % à moyen terme. Pour Marc Le Flohic, Thales est « le bon partenaire industriel pour la prochaine étape ».
Thales paiera 18,76 euros par action aux actionnaires de Lumibird
Le prix affiché de 30,10 euros par action comprend une distribution exceptionnelle de 11,34 euros. Lumibird versera cette somme à ses actionnaires avec l'argent de la vente de sa division médicale, soit 250 millions d'euros au total. Thales réglera le reste, 18,76 euros par action, à la finalisation du rachat.
Pour chaque action cédée à Thales, le vendeur touchera aussi jusqu'à 2,56 euros en deux compléments, le second au plus tard fin 2029. Leur montant dépendra du complément de prix qu'IPG Photonics versera à Lumibird selon les résultats de la division médicale en 2026 et 2027. Le prix total peut donc monter jusqu'à 32,66 euros. Thales propose une prime de 24,7 % par rapport au cours moyen pondéré du dernier mois, de 24,15 euros, et valorise la branche photonique à environ 440 millions d'euros, soit 23 fois le résultat d'exploitation attendu par les analystes pour 2027. À l'ouverture de la Bourse de Paris, l'action Lumibird a progressé d'environ 17 %, et celle de Thales de 2 %.
Le conseil d'administration de Lumibird a accueilli le projet favorablement et à l'unanimité. Il rendra un avis motivé après le rapport d'un expert indépendant, et les deux groupes doivent consulter les représentants de leurs salariés avant de signer les accords définitifs. Thales prévoit d'acheter le bloc de Marc Le Flohic d'ici au deuxième trimestre 2027, sous réserve de la vente de la division médicale et du feu vert des autorités. Il déposera ensuite auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique obligatoire simplifiée sur le reste du capital, au même prix, pour la boucler au plus tard au second semestre 2027. Si les conditions légales sont réunies, Thales contraindra les derniers actionnaires à lui céder leurs titres par un retrait obligatoire.